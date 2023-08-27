Wagner'in kurucusu Prigojin'in ölümü teyit edildi

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27 Ağustos 2023 Pazar 13:49:00 - Güncelleme:27 Ağustos 2023 Pazar 13:49:00

Rusya Soruşturma Komitesi, özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti

Kaynak: AA

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Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti.

Rusya Soruşturma Komitesi, Tver'de özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğunu teyit etti.

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Etiketler : rusya wagner yevgeniy prigojin
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