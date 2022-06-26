VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
4 nostaljik hat daha turizme açılıyor
Sahte Kiev Belediye Başkanı ile görüştü
Rusya: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık
ABD'den Türkiye açıklaması!
Kadın çalışanın evlilik tazminatında sınır yok
Savaş çıkarsa ilk Londra'yı vururuz
İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatılacak
Hollanda'dan kritik F-35 kararı
Filip Novak depremi! Fenerbahçe-Tirana maçında yer yerinden oynadı
Kuvvetli yağış geliyor
Düğün alışverişi
18 milyonluk ege yatırımı
Uzman Astrolog Özlem Recep ile günlük burç yorumları - 26 Haziran
Yaz aylarında ağır yemekler öğlen yenilmeli
Tatilciler dikkat! Kumda saklanan Koni salyangozu öldürebilir
Kemik erimesi ilacı yumurtalık kanserinden koruyor
Gözleri tehdit eden 7 alışkanlık
"Halkımızı tedirgin etmeye kimsenin hakkı yok"
Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Rusya açıkladı: Kritik şehir kontrol altına alındı
Terör örgütünde çözülme sürüyor
Türk Kızılay, briket evlere aileleri yerleştirdi
Yahudi yerleşimcilerin zulmü devam ediyor
Akkuyu NGS'de büyük gelişme
26 Haziran 2022 Pazar 09:59:00 - Güncelleme:26 Haziran 2022 Pazar 09:59:00

Rusya: Severodonetsk'i kontrolümüz altına aldık

ABONE OL

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 123. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Luhansk bölgesindeki Severodonetsk şehrini kontrolü altına aldıklarını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 123. gününe girdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, yaptığı açıklamada, sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti birlikleri ile Rus askeri birliklerinin operasyonları sonucunda Luhansk bölgesinde Severodonetsk ve Borovskoye şehri ile Voronovo ve Sirotino yerleşim birimlerinin kontrol altına alındığını belirtti.

Böylece Ukrayna güçlerinin Azot fabrikasını direniş merkezi haline getirme girişiminin de engellendiğini kaydeden Konaşenkov, "Severodonetsk ve Borovskoye şehrinin kurtarılmasıyla birlikte (sözde) Luhansk Halk Cumhuriyeti sınırları içerisindeki Severskiy Donets'in (Donets nehri) tüm sol kıyı bölgesi bu yönetimin tam kontrolü altına girdi." ifadelerini kullandı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

00:02 Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov: Rusya'nın Ukrayna limanlarını engellemesi nedeniyle Batı ülkelerine tahıl ihracatı her ay yüzde 50 artıyor

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin RUSYA UKRAYNA SAVAŞ
Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu

Hayallerin toplandığı atölye ile Türkiye turu
Çocuklara el uzattı

Çocuklara el uzattı
Keşif köpeklerine zorlu eğitim

Keşif köpeklerine zorlu eğitim
Instagram sahte bir dünya

Instagram sahte bir dünya
Yunuslarla yüzdüler

Yunuslarla yüzdüler
500 bin liralık çocuk odası

500 bin liralık çocuk odası
6 yıl sonra sahnede

6 yıl sonra sahnede
Babalık heyecanı

Babalık heyecanı
Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

Madrid'ten ‘Annesinin Kuzusu'na transfer

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX