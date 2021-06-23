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23 Haziran 2021 Çarşamba 09:36:00 - Güncelleme:23 Haziran 2021 Çarşamba 09:36:00

''Rusya savunma potansiyelini neden artırdı?'' sorusuna böyle cevap verdi

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin savunma potansiyelini bunu istediği için değil, artan sorunlara cevap olarak artırdığını açıkladı.

Carnegie International Nuclear Policy Conference'da video konferans yoluyla konuşma yapan Ryabkov, "Belirli bir zamanda Küba'da Rus füzeleri konuşlandırıldığında ABD'nin kendini nasıl hissettiğini hepimiz hatırlıyoruz, ama yıllardır benzer koşullarda yaşıyoruz ve etrafta olup bitenleri görmezden gelip kendi ulusal güvenliğimizi boş veremeyiz" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre Rus diplomat, "Rusya sınırlarına en yakın bulunan NATO üyesi ülkelerin gerilimi azaltma tedbirlerinden yana konuşsa çok daha iyi olur. Son aylarda St. Petersburg, Kaliningrad ve diğer şehirlere birkaç düzine kilometre mesafede çeşitli tesisler üzerinde uçan ABD stratejik bombardıman uçaklarını gözlemliyoruz. Bundan dolayı fazla gürultü çıkarmıyoruz. Ancak bu tür eylemler, savunmamızın modern tarihte hiç olmadığı kadar güçlü olması gerektiğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Çünkü bu sahip olabileceğimiz tek sigorta" diye konuştu.

'RUSYA İLE ABD, EN KISA ZAMANDA YENİ STRATEJİK DİYALOG TURUNA BAŞLAYACAK'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, Moskova ile Washington'un en kısa zamanda yeni bir çok seviyeli stratejik diyalog turuna başlayacağını belirtti.

Ryabkov, "En kısa zamanda, ülkelerimiz çok seviyeli stratejik diyalogun yeni turuna başlayacak. Bu diyaloğu enerjik ve gecikmeden başlatmaya hazır olduğumuzu ifade ettik. Umarım çok yakında heyetler istişarelere başlayacak" bilgisini verdi.

Rus diplomat, tarafların önce endişelerini masaya yatırıp onları birlikte inceleyeceklerini ardından bu sorunları 'karşılıklı olarak kabul edilebilir bir temelde çözmenin yollarını' arayacaklarını kaydetti.

Etiketler : Carnegie International Nuclear Policy Conference RUSYA Moskova Ryabkov
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