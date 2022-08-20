VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD'li paralı savaşçı' açıklaması
Türkiye'ye Karadeniz Tahıl Girişimi'ndeki önemli rolü için teşekkür ederim"
Başkan Erdoğan'dan Gaziantep'teki kaza için taziye mesajı
"Ukrayna limanlarından toplam 656 bin 349 ton tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi"
"Bu çapsızlarla milletin alacağı yol yoktur"
Gaziantep'te katliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var
Sıfır otomobilde rüzgar tersine döndü!
MSB: 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
F-16'lar nasıl modernleştirilecek?
Merkez Bankası'ndan kritik adım! Resmen yürürlüğe girdi
Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Vosvos'tan karavan yaptılar
GÖNÜL GÖZÜYLE İLK ADIM
Organ bağışına dikkat çekmek için 7 bin kilometre pedal çevirecek
2 milyon sevinci
Artık daha sahici
Biz kadınlar çok komiğiz
‘Yaradana Kurban'a farklı yorum
Toplama albüm
Ankaralıları coşturdu
Yener'in yepyeni kafası
Kritik toplantının tarihi ve yeri belli oldu
Yeni şarkısını duyurdu
Cem yine gergin
20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:20 Ağustos 2022 Cumartesi 16:45:00

Rusya Savunma Bakanlığından, 'ABD'li paralı savaşçı' açıklaması

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Harkiv bölgesinde 20 ABD'li paralı savaşçının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus askeri güçlerinin Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki eylemleriyle ilgili bilgi verdi.

Ukrayna'nın Dnipro bölgesinde 110. Bölgesel Savunma Tugayı'na bağlı bir taburun tamamıyla etkisiz hale getirildiğini ileri süren Konaşenkov, "Harkiv bölgesindeki Andreyivka yerleşim biriminin yakınlarında 'Kraken' taburu ve yabancı paralı savaşçıların birliklerinin pozisyonlarına yönelik yüksek hassasiyetli silahla düzenlenen saldırı sonucu 20 ABD'li dahil 100'den fazla militan öldürüldü." değerlendirmesini yaptı.

Harkiv bölgesinde 130 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 8 özel askeri aracın yok edildiğini de ifade eden Konaşenkov, Donetsk bölgesinde ise 200'den fazla Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini, 2 tank ve 7 özel aracın imha edildiğini ileri sürdü.

Son 24 saatte 7 yönetim merkezi, 4 mühimmat deposu ile 3 yakıt deposunun vurulduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 6 insansız hava aracının düşürüldüğü bilgisini paylaştı.

Konaşenkov, "Ukrayna'da bugüne kadar 267 uçak, 148 helikopter, bin 776 insansız hava aracı, 367 hava savunma füze sistemi, 4 bin 354 tank ve zırhlı araç, 809 çok namlulu roketatar, 3 bin 320 obüs ve havan topu ve 4 bin 969 özel askeri araç yok edildi." ifadelerini kullandı.

Etiketler : rusya ukrayna savaş
Yıllara meydan okudu

Yıllara meydan okudu
Leyla'ya bahçede doğum günü partisi

Leyla'ya bahçede doğum günü partisi
"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"

"Pandeminin acısını konserlerle çıkarıyoruz"
Annelik sonrası ilk film

Annelik sonrası ilk film
14 saat açlık

14 saat açlık
15'inci yıl kutlaması

15'inci yıl kutlaması
Peker'i görenler tanıyamadı

Peker'i görenler tanıyamadı
‘Kasaba Doktoru' sete çıktı

‘Kasaba Doktoru' sete çıktı
Eğlence sırası Sefo'da

Eğlence sırası Sefo'da

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX
<<<<<<< Updated upstream >>>>>>> Stashed changes