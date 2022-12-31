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31 Aralık 2022 Cumartesi 19:32:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 19:32:00

Rusya: Ukrayna'da esir olan 82 Rus askeri serbest bırakıldı

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir tutulan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen müzakere süreci sonucunda Ukrayna'nın elinde esir bulunan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığı duyuuldu.

Açıklamada askerlerin, bakanlığın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonları için Rus hava kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya sevk edileceği belirtildi.

Açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlere sağlık ve psikolojik durumları için gereken yardımların sağlandığı ifade edildi.

Etiketler : rusya bakanlık ukrayna
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