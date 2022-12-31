Rusya: Ukrayna'da esir olan 82 Rus askeri serbest bırakıldı
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da esir tutulan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığını açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yürütülen müzakere süreci sonucunda Ukrayna'nın elinde esir bulunan 82 Rus askerinin serbest bırakıldığı duyuuldu.
Açıklamada askerlerin, bakanlığın sağlık kurumlarında tedavi ve rehabilitasyonları için Rus hava kuvvetlerine ait uçakla Moskova'ya sevk edileceği belirtildi.
Açıklamada, serbest bırakılan tüm askerlere sağlık ve psikolojik durumları için gereken yardımların sağlandığı ifade edildi.
- Rusya: Ukrayna'da esir olan 82 Rus askeri serbest bırakıldı
- Fransa'da Kovid-9 verileri hükümetle paylaşılmayacak
- Dünya yeni yılı karşılıyor
- 2022'de Suriye'de Türkiye-Esed rejimi görüşmeleri, Pençe-Kılıç Harekatı ve ekonomik kriz öne çıktı
- 2023'te dünyayı Rusya-Ukrayna krizinin etkileri ve enerji krizi riski bekliyor
- Kiev Belediye Başkanı Kliçko başkentte patlamalar olduğunu duyurdu