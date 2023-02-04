Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da esir 63 Rus askeri serbest bırakıldı
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan esir değişimiyle 63 Rus askerinin serbest bırakıldığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, zor bir müzakere sonucunda, esir alınmış Rusya Silahlı Kuvvetlerine bağlı 63 askerin Kiev yönetiminin kontrolündeki topraklardan geri döndüğü belirtildi.
Söz konusu askerlerin hepsinin halihazırda Rusya'da olduğu kaydedilen açıklamada, askerlere psikolojik ve tıbbi yardımın yanı sıra yakınlarıyla temasa geçme imkanı sağlandığı aktarıldı.
Açıklamada, "Serbest bırakılan Rus askeri grubu 'hassas' kategorideki kişilerden meydana geliyor. Değişim Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin arabuluculuk çabaları sayesinde mümkün oldu." ifadeleri kullanıldı.
- Ukrayna: Esir değişimiyle 116 Ukraynalı asker serbest bırakıldı
- Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da esir 63 Rus askeri serbest bırakıldı
- ABD-Çin ilişkilerini rotasından çıkaran "fors majör": Yüksek irtifa balonu krizi
- Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir meselesi 76 yıldır çözülemiyor
- Türkiye bölgesel düzeni yeniden şekillendiriyor
- İsrail güçleri ocak ayında Filistinlilere yönelik 3 bin 500'den fazla ihlal gerçekleştirdi