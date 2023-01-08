Rusya: Kramatorsk'ta 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

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08 Ocak 2023 Pazar 16:06:00 - Güncelleme:08 Ocak 2023 Pazar 16:06:00

Rusya: Kramatorsk'a düzenlediğimiz füze saldırılarında 600'den fazla Ukrayna askeri öldü

Kaynak: TRT Haber

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Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk'a düzenledikleri füze saldırılarında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, Ukrayna birliklerine ait geçici barınma yerlerinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırının, Ukrayna'nın Makiivka'ya geçen hafta düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : rusya ukrayna füze saldırı asker
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