Rusya: Kramatorsk'ta 600'den fazla Ukrayna askeri öldürüldü

Rusya: Kramatorsk'a düzenlediğimiz füze saldırılarında 600'den fazla Ukrayna askeri öldü
Kaynak: TRT Haber
Rusya Savunma Bakanlığı, Kramatorsk'a düzenledikleri füze saldırılarında 600'den fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, Ukrayna birliklerine ait geçici barınma yerlerinin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.
Saldırının, Ukrayna'nın Makiivka'ya geçen hafta düzenlediği saldırıya misilleme olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.
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