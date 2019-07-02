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02 Temmuz 2019 20:12 | Salı

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 14 mürettebatımız hayatını kaybetti

Rusya Savunma Bakanlığı, donanmaya bağlı bir su altı aracında çıkan yangında 14 mürettebatın öldüğünü açıkladı. Putin, Şoygu ile yaptığı görüşmede çıkan yangının nedenlerini ortaya çıkarmak üzere aracın çekildiği Severomorsk’a gitme talimatı verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada dün akşam 20.30'da çıkan yangının, aracın deniz tabanının derinliğine dair ölçümler yaptığı sırada çıktığı ve mürettebatın dumandan zehirlendiği belirtildi.

Açıklamada "Ekibin fedakar mücadelesi sonucu yangın söndürüldü" ifadeleri yer aldı. Olay sırasında su altı aracında kaç kişinin bulunduğu ise açıklanmadı.

Su altı aracı, Rusya'nın Kuzey Filosu'nun ana üssü olan Murmansk'taki Severomorsk bölgesindeydi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün düzenlenen Rusya'nın Nehirleri forumuna katılımının iptal ederek Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü

RUSYA'DAKİ HAREKETLİLİKLE İLGİLİ KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 denizcinin öldüğü kaza nedeniyle Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 14 Rus denizcinin hayatını kaybettiği yangın nedeniyle programını iptal etti. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri için okyanusu inceleyen Rus su altı araştırma gemisinde 1 Temmuz'da yangın çıktığı bildirilmişti.Açıklamada, biyometrik ölçümlerin yapıldığı sırada çıkan yangında 14 denizcinin öldüğü belirtilmişti. Rus basınında çıkan bazı haberlerde, yangının "Loşarik" adıyla bilinen ve nükleer enerjiyle çalışan istihbarat denizaltısında çıktığı öne sürülüyor.

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