Rusya önemli Mariupol kentini ele geçirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 57. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

MARİUPOL KENTİ ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un alındığını ilettiği duyuruldu. Putin'in de başarılı operasyon için Savunma Bakanı Şoygu'yu tebrik ettiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Mariupol'e düzenlenen operasyon ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şoygu, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Mariupol'un alındığını iletirken, Putin'in de başarılı operasyon için Savunma Bakanı Şoygu'yu tebrik ettiği bildirildi.

'2 BİNDEN FAZLA UKRAYNALI SAVAŞÇI SAKLANIYOR'

Mariupol'deki Azovstal'da hala savaşan Ukraynalılar olduğunu söyleyen Şoygu, 2 binden fazla Ukraynalı savaşçının Azovstal'da saklandığını belirtti.

142 binden fazla sivilin Mariupol'den tahliye edildiğini söyleyen Rusya Savunma Bakanı, Azovstal tesisinin güvenli şekilde ablukaya alındığını aktardı.

PUTİN: TESİSLERE BASKIN PLANI İPTAL EDİLDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise, Mariupol'deki endüstriyel bölgeye baskın yapmaya gerek olmadığını söylerken, tesislere baskın planlarının iptal edilmesi emrini verdiği vurgulandı.

Putin'in tesislerin ablukaya alınması emrini verdiği bildirildi.

Mariupol'de kontrolün sağlanmasının başarı olduğu söyleyen Putin, "Rusya, Azovstal tesislerini terk eden Ukrayna güçlerinin hayatını garanti ediyor. Onlara saygıyla davranılacak" ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

11:02 Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, ülkesine 24 Şubat'ta savaş açan Rus ordusu tarafından Mariupol şehrinden en az 30 bin Ukrayna vatandaşının zorla Rusya'ya götürüldüğünü söyledi.

10:16 Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun yaklaşık 21 bin asker, 172 uçak, 151 helikopter ve 829 tankını kaybettiği bildirildi.

10:05 Rus haber ajansı, Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun Rusya Devlet Başkanı Putin'e Mariupol kentinin alındığını ilettiğini duyurdu.

09:38 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 208 çocuğun hayatını kaybettiği, 376 çocuğun ise yaralandığı bildirildi.

09:02 Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başdanışmanı Oleksiy Arestoviç, şu anda Ukrayna'da yaklaşık 90 bin Rus askerinin bulunduğunu bildirdi. Arestoviç, basına yaptığı açıklamada, ülkesine savaş açan Rus ordusu mensubu 90 bin askerin Ukrayna'da bulunduğunu belirterek, 22 bin Rus askerin daha Ukrayna sınırında beklediğini ifade etti.

07:38 Japonya parlamentosu, Rusya'nın "en çok kayırılan ülke" statüsünün kaldırılmasını onayladı.

07:00 Japon hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası diplomatlar dahil, 8 Rus yetkiliyi sınır dışı etti.

06:45 G7 maliye bakanları, uluslararası toplumla birlikte 2022 ve sonrası için Ukrayna'ya 24 milyar doları aşan ek destek taahhüdünde bulunduklarını bildirdi.

02:49 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bugüne kadar 934 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardıklarını ve bu bölgelerde hayatın giderek normale döndüğünü bildirdi. Zelenski, "934 yerleşim birimi kurtarıldı. Bunlardan 435'inde polis, 431'de yerel yönetimler çalışmalarına başladı. İnsanların tıbbi ve eğitim hizmetlerine, sosyal koruma kuruluşlarına erişimini kademeli olarak geri getiriyoruz. Karayolu iletişimini, elektrik, gaz ve su tedarikini eski haline getiriyoruz." dedi.

01:41 ABD Savunma Bakanı Llyod Austin, Çin Savunma Bakanı Wei Fenghe ile Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, ABD-Çin savunma ilişkileri ve bölgesel güvenlik konularını görüştü.

01:37 Ukrayna Müzakere heyetlerinden Mykhailo Podolyak ve David Arakhamia yaptıkları açıklamada Rusya tarafına mesaj göndererek Mariupol kenti için hiçbir koşul olmadan müzakere başlatabileceklerini söyledi.

00:23 ABD Başkanı Joe Biden, savunma ekibi ve komutanlarla Beyaz Saray'da bir araya gelerek Ukrayna konusunu ele aldı.

00:15 Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev, Mariupol'de Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki sivillerin ve Ukraynalı silahlı güçlerin çıkması için açılan koridorun kullanılmadığını ifade etti.