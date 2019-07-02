02 Temmuz 2019 08:00 | Salı
Rusya S-500 üretimine başladı
Savunma endüstrisinin devlerinden Rosteh’in CEO’su Sergei Chemezov, S-500 füze savunma sisteminin geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Chemezov, Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu. İlk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak. Tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.
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