Rusya S-500 üretimine başladı

Chemezov, Rusya’nın S-500 füze savunma sisteminin üretimine başladığını duyurdu. İlk bilgilere göre, S-500, 600 kilometre ötedeki hedefleri vurma kabiliyetine sahip olacak. Tek seferde 10 hedefe kadar kilitlenebilecek ve hızları saniyede 7 kilometreyi aşmayan balistik hedefleri vurabilecek.