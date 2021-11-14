S-400'ler Asya devine gidiyor

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14 Kasım 2021 Pazar 13:00:00 - Güncelleme:14 Kasım 2021 Pazar 13:04:00

Rusya S-400 sevkiyatına başladı

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Rusya, toplam 5,4 milyar dolarlık anlaşma imzaladığı Hindistan'a S-400 sevkiyatına başladı. Teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor.

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi Başkanı Dmitriy Şugayev, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatına başlandığını bildirdi.

AA'nın haberine göre Şugayev, Dubai'de Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, "Rusya, Hindistan'a S-400 sistemlerinin teslimatına başladı." ifadesini kullandı.

Hindistan ile Rusya arasında S-400 hava savunma sistemleri satın alınmasıyla ilgili anlaşma, Kasım 2018'de toplam 5,4 milyar dolar bedelle imzalanmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki geniş çaplı müzakereler sonucu karara bağlanan anlaşma kapsamında, teslimatların Nisan 2023'te tamamlanması bekleniyor.

Etiketler : Dmitriy Şugayev rusya s-400 Dubai
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