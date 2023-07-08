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08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:37:00 - Güncelleme:08 Temmuz 2023 Cumartesi 17:37:00

Rusya: Rus çocuklar dahil ölenlerin sorumluluğunu taşıyacaklar

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Orta Doğu'daki tecrübelerin misket bombalarının çatışmalar sona erdikten sonra bile patlayabileceğini gösterdiğini belirterek, ABD'nin Ukrayna'ya vereceği bu bombalarla Ukraynalı ve Rus çocuklar dahil ölenlerin sorumluluğunu taşıyacağını bildirdi.

Zaharova, ABD'nin Ukrayna'ya misket bombası gönderme kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu kararla "Ukrayna'daki çatışmayı son Ukraynalıya kadar uzatmayı amaçladığını" iddia eden Zaharova, ABD-NATO silah sistemlerinin Ukrayna'ya her tesliminde sivillerin risk altında olacağını öne sürdü.

Orta Doğu ve dünyanın diğer bölgelerinde misket bombalarının kullanımıyla ilgili tecrübelerin, bunların uzun süre patlamadan kalabileceğini ve çatışmalar sona erdikten sonra bile patlayabileceğini gösterdiğine dikkati çeken Zaharova, "Washington, Ukrayna'ya misket bombası tedarik ederek aslında bölgenin mayınlanmasında fiilen suç ortağı olacak, Rus ve Ukraynalı çocuklar dahil patlamadan dolayı ölenlerin tamamen sorumluluğunu paylaşacak." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya misket bombası tedarikinin aynı zamanda "Ukrayna ordusunun karşı saldırısının başarısızlığı karşısında çaresizliğin ve acizliğin kanıtı" olduğunu savunan Zaharova, söz konusu silahın "Rusya'nın özel askeri operasyonunun gidişatını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini" iddia etti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Ukrayna'yı savunmasız bırakmayacaklarını" belirterek, misket bombası desteği vereceklerini açıklamıştı.

Misket bombalarının sivillere zarar verme riskinin farkında olduklarını kaydeden Sullivan, Ukrayna'ya misket bombaları vermenin "kolay bir karar" olmadığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden da bunun "çok zor bir karar" olduğunu belirterek, bu konuda müttefiklerle ve Kongre'deki milletvekilleriyle görüştüğünü açıklamıştı.

Etiketler : Rusya Ukrayna Rusya-Ukrayna savaşı Rusya-Abd
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