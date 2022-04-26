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Rusya, Polonya'ya gaz arzını askıya aldı
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26 Nisan 2022 Salı 19:59:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 19:59:00

Rusya, Polonya'ya gaz arzını askıya aldı

Kaynak: AA

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Rusya'nın Polonya'ya doğal gaz arzını askıya aldığı bildirildi.

Polonya'nın online haber portalı ONET'in haberinde, Polonya hükûmetinin aralarında Rus enerji devi Gazprom'un da yer aldığı 50 Rus milyarder ve şirketlerine yaptırım kararı almasının ardından Rusya'nın Polonya'ya gaz arzını durdurduğu aktarıldı.

Haberde, Rusya'nın gaz akışında önce azalma olduğu ve ardından akışın tamamen durduğu belirtildi.

Askıya alma nedenleri hakkında Rusya'nın Polonyalı yetkililere bilgi vermediği aktarıldı.

Haberde, Polonya'ya Rusya'dan gaz akışının kesildiğinin Polonya hükûmet kaynakları ve Polonya doğal gaz şirketi PGNİG SA'nın yetkilileri tarafından da teyit edildiği bildirildi.

AVRUPA'DA DOĞAL GAZ FİYATLARI YÜKSELDİ

Haberin ardından Avrupa'da doğal gaz fiyatları yüzde 17'ye kadar yükseldi.

Polonya Hükûmeti, Rus enerji şirketi Gazprom'a sözleşmeli gaz tedariki için ruble olarak ödeme yapmayı kabul etmeyeceğini duyurmuştu.

Öte yandan, Polonya İçişleri Bakanı Mariusz Kaminski, bugün yaptığı açıklamada Polonya'nın 50 Rus milyardere ve şirketlerine yönelik varlıkların dondurulması ve Polonya'ya giriş yasağının da yer aldığı yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı.

Polonya tarafından yaptırım uygulanan Rus milyarderler arasında Alfa Bank'ın kurucu ortağı Mikhail Fridman ve Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky'nin kurucusu Eugene Kaspersky de bulunması dikkati çekmişti.

POLONYA 2022 SONUNA KADAR RUS PETROLÜNÜ KULLANMAYA SON VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 31 Mart'ta "dost olmayan" ülkelerin Rus gazına rubleyle ödeme yapmalarına ilişkin ilgili kararnameyi imzaladığını, rubleyle ödeme yapılmazsa Rus gazı sözleşmelerinin durdurulacağını açıklamıştı.

Polonya, Moskova'nın Ukrayna'da başlattığı savaşa yanıt olarak Avrupa Birliği ülkelerine Rusya'dan petrol, gaz ve kömür alımını derhal durdurmasını çağrısı yaparken Polonya hükûmeti mayıs ayına kadar Rusya'dan kömür ithalatını ve 2022'nin sonuna kadar Rus petrolünü kullanmaya son vereceğini açıklamıştı.

Polonya, ihtiyacı olan petrolün yüzde 64'ünü, gazın yüzde 46'sını ve kömürün yüzde 15'ini Rusya'dan ithal ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri arasında enerji ihtiyacı için Rusya'ya en bağımlı olan ülke Slovakya olurken Polonya, Litvanya ve Finlandiya'nın enerji ihtiyacının yaklaşık üçte ikisi Rusya'dan temin ediliyor.

Norveç gazını Polonya'ya getirmeyi amaçlayan Baltık gaz boru hattıyla bu yıl sonuna kadar ülkenin Rusya'ya olan doğal gaz bağımlılığının sona erdirilmesi hedefleniyor.

Etiketler : Polonya Norveç gaz
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