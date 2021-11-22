Rusya PKK heyetini ağırlayacak
Kaynak: Star.com.tr
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed'i Moskova'da ağırlayacağı ortaya çıktı.
Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek. Skandal görüşmede, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları ile Şam'la diyalog konularının ele alınacağı belirtildi.
Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Amed, Rusya'ya giderek çeşitli temaslarda bulunacak.
Rudaw'da yer alan bilgilere göre; Amed başkanlığındaki heyet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.
ABD'DE DE TEMASLARDA BULUNMUŞTU
İlham Ahmed, ekim ayında da Washington'da temaslarda bulunmuştu.
- Rusya PKK heyetini ağırlayacak
- X-37B'e karşı hamle! Uzaydaki testte sır perdesi aralandı
- Çin'in son hamlesi endişelendirdi... Pentagon teyakkuz durumunda
- ABD'li emekli kaptandan Rusya ve Çin uyarısı
- Belarus-Polonya sınırında göçmenlerin sağlık sorunları büyüyor
- Sudan'da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı