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22 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00 - Güncelleme:22 Kasım 2021 Pazartesi 11:30:00

Rusya PKK heyetini ağırlayacak

Kaynak: Star.com.tr

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed'i Moskova'da ağırlayacağı ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Ahmed, Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüşecek. Skandal görüşmede, Türkiye ve Suriye Milli Ordusu'nun operasyonları ile Şam'la diyalog konularının ele alınacağı belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın kontrolündeki sözde Suriye Demokratik Meclisi (SDM) Eş Başkanı İlham Amed, Rusya'ya giderek çeşitli temaslarda bulunacak.

Rudaw'da yer alan bilgilere göre; Amed başkanlığındaki heyet, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve diğer yetkililerle bir araya gelecek.

ABD'DE DE TEMASLARDA BULUNMUŞTU

İlham Ahmed, ekim ayında da Washington'da temaslarda bulunmuştu.

Etiketler : PKK Suriye Demokratik Meclisi İlham Amed Rusya Sergey Lavrov
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