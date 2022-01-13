Rus askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Rusya öncülüğündeki güçler Kazakistan'dan çekilmeye başladı
Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü barış gücünün, Kazakistan'dan çekilmeye başladığı açıklandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısıyla ülkeye gelen Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü barış gücünün ülkeden çekilmeye başladığı açıklandı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleriyle videokonferans yoluyla dün yaptığı görüşmede, "Kazakistan darbe girişimini atlattı" demiş, Rusya liderliğinde ülkeye gelen barış gücünün görev süresinin yakın bir zamanda sona ereceğini söylemişti.
TOKAYEV: BARIŞ GÜCÜ 10 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK
Tokayev 10 Ocak Salı günü de "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde ülkeye gelen barış güçcü misyonunu tamamlandı. Çekilme 2 gün içinde başlayacak ve en fazla 10 gün sürecek" demişti.
ÇEKİLME BAŞLADI
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısıyla ülkeye gelen Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün, ülkeden çekilmeye başladığı açıklandı.