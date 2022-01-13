Rus askerleri Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısıyla ülkeye gelen Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü barış gücünün ülkeden çekilmeye başladığı açıklandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) liderleriyle videokonferans yoluyla dün yaptığı görüşmede, "Kazakistan darbe girişimini atlattı" demiş, Rusya liderliğinde ülkeye gelen barış gücünün görev süresinin yakın bir zamanda sona ereceğini söylemişti.

TOKAYEV: BARIŞ GÜCÜ 10 GÜN İÇİNDE ÇEKİLECEK

Tokayev 10 Ocak Salı günü de "Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü çerçevesinde ülkeye gelen barış güçcü misyonunu tamamlandı. Çekilme 2 gün içinde başlayacak ve en fazla 10 gün sürecek" demişti.

ÇEKİLME BAŞLADI

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in çağrısıyla ülkeye gelen Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) barış gücünün, ülkeden çekilmeye başladığı açıklandı.