Rusya: Odessa'da terör eylemleri hazırlanan tesisleri vurduk
Kaynak: AA
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa şehri yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla terör eylemi hazırlığı yapılan tesislerin yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ordunun, Ukrayna'da belirlenen hedefleri vurduğunu aktaran Konaşenkov, "Bu gece Rusya Silahlı Kuvvetleri, Odessa yakınlarında insansız su aracı üretimi ve bu araçlarla Rusya'ya karşı terör eylemlerine yönelik hazırlık yapılan tesislere yüksek hassasiyetli füzelerle saldırılar düzenledi." ifadesini kullandı.
Konaşenkov, tesislerde yabancı paralı askerlerin bulunduğunu belirterek, "Hedef alınan tesislerin tümü imha edilmiştir." dedi.
ODESSA'DAKİ BİR KATEDRALİN ZARAR GÖRDÜĞÜNE YÖNELİK İDDİALAR
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan bir başka açıklamada ise saldırılarda, Odessa'daki katedralin zarar gördüğüne yönelik iddialar yalanlandı.
Saldırıların katedrale uzak bölgelere yapıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, katedralin "muhtemelen" Ukrayna ordusuna ait hava savunma sistemlerinden fırlatılan füzeler nedeniyle hasar gördüğü kaydedildi.
- Lukaşenko: Wagner'ciler bizi strese sokmaya başladılar, batıya gitmek istiyorlar
- Rodos'taki orman yangını devam ediyor
- Rusya: Odessa'da terör eylemleri hazırlanan tesisleri vurduk
- Dünyanın istikrarlı bir Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu söyledi
- NATO-Ukrayna Konseyi tahıl konusunda toplanacak
- İspanya'da düzenlenen genel seçimlerde oy kullanma işlemi başladı