25 Haziran 2019 12:40 | Salı
Rusya Nikolskoye'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rusya Nikolskoye'de 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Rusya Nikolskoye'nin kuzeybatı bölgesinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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