VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Macron'a soğuk duş: Afrika'daki zirveye katılması yasaklandı
Yunanistan gözünü iki tarihe dikti!
MSB: 5 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı
Almanya'da camilere yönelik saldırılar Müslümanları tedirgin ediyor
Rusya'dan KKTC kararı: Konsolosluk hizmeti vermeye başlayacak
Trakya'da 7 ayda 126 hektar ormanlık alan yangınlarda zarar gördü
09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:52:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2023 Çarşamba 12:52:00

Rusya: Moskova'ya silahlı İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Kaynak: AA

ABONE OL

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelik iki adet silahlı insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, iki adet silahlı İHA ile Moskova'ya saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

İki İHA'nın da hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü aktaran Sobyanin, bu hava araçlarından birinin Minsk otobanı, diğerinin ise Domodedovo bölgesinde imha edildiğini duyurdu.

Sobyanin, ilk belirlemelere göre düşen İHA parçaları nedeniyle yaralanan bulunmadığını ve yetkililerin olay yerlerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın Moskova'ya 24, 28, 30 Temmuz, 1 ve 6 Ağustos'ta da İHA ile saldırılar düzenlediğini, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirmişti.

Etiketler : İHA Moskova Ukrayna
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Orhan Baba 79 oldu

Orhan Baba 79 oldu
Sahnede büyüledi

Sahnede büyüledi
Teşkilat'tan ayrıldı

Teşkilat'tan ayrıldı
Dolandırılmaktan kurtuldu

Dolandırılmaktan kurtuldu
Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu

Demet Özdemir'in ilk paylaşımında nazar korkusu
Maddi sıkıntı yaşıyor

Maddi sıkıntı yaşıyor
Açıkhava'da senfonik konser

Açıkhava'da senfonik konser
Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

Oyuncu Özüm Çakır: Oyunculukta eğitim şart!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX