Rusya Merkez Bankası rezervleri 1 ayda 12,6 milyar dolar eridi
Kaynak: AA
Rusya'nın uluslararası rezervleri eylülde önceki aya göre 12,6 milyar dolar gerileyerek 569 milyar dolara düştü. Ukrayna'daki savaş nedeniyle rezervlerin yaklaşık yarısını batılı ülkeler erişime durdurmuştu.
Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Ekim itibarıyla 1 Eylül'e kıyasla yüzde 2,17 azalarak 581,6 milyar dolardan 569 milyar dolara geriledi.
Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.
Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.
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