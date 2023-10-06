Rusya Merkez Bankası rezervleri 1 ayda 12,6 milyar dolar eridi

Rusya Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin uluslararası rezervleri, 1 Ekim itibarıyla 1 Eylül'e kıyasla yüzde 2,17 azalarak 581,6 milyar dolardan 569 milyar dolara geriledi.

Uluslararası rezervler, Rusya Merkez Bankası ve Rus hükümeti tarafından yönetilen döviz, para, altın ve diğer rezerv varlıklardan oluşuyor.

Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yaklaşık yarısına erişimini dondurmuştu.