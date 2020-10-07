Rusya lideri Putin'den Ermenistan'a soğuk duş: Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor
Kaynak: DHA
Rusya Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'da çatışan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu. Putin, Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip olmadığını ifade ederek, "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" ifadesini kullandı.
Putin, Rus devlet kanalı Rossiya 24’e açıklamalarda bulunarak Ermenistan saldırıları nedeniyle Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde başlayan çatışmalara dair değerlendirmeler yaptı.
Karabağ’da yaşananların "trajedi" olduğunu savunan Putin, "Çok endişeliyiz çünkü Azerbaycan, Ermenistan ve Dağlık Karabağ, buralarda yaşayan tüm insanlar bize yabancı değiller. Rusya’da yaklaşık 2 milyon Azerbaycanlı ve bundan daha fazla da Ermeni yaşıyor. Çok sayıda Rus vatandaşı, bu ülkelerle dostane ve akrabalık ilişkileri sürdürüyor. Bu elbette büyük bir trajedi. İnsanlar ölüyor. İki taraftan da büyük kayıplar var." ifadelerini kullandı.
Çatışmaların yakın zamanda sona ereceğini umduklarını belirten Putin, “Mümkün olan en kısa zamanda ateşkes sağlanması için çağrıda bulunuyoruz.” dedi.
Ermenistan’ın KGAÖ üyesi olduğunu anımsatan Putin, şunları kaydetti:
"Bu anlaşma çerçevesinde Ermenistan’a karşı belirli sorumluluklarımız var. Bu çatışmalar, Ermenistan toprağında yapılmıyor. Rusya anlaşma çerçevesinde sorumluluklarını her zaman yerine getirir. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la sürekli temas halindeyim. Rusya’nın müttefik olarak sorumluluklarını yerine getirmesi konusunda bir soru işareti yok."
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