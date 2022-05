"Batı işgale hazırlanıyordu, gerekeni yaptık"

Savaş 75. günde devam ederken, tüm dünyanın gözü Rusya'nın bugün Kızıl Meydan'da gerçekleştireceği Zafer Günü kutlamaları başladı. Rusya lideri Vladimir Putin, önemli bir konuşma yapıyor. Putin, "Zafer Günü" konuşmasında, Donbas bölgesi (Donetsk ve Luhansk) için "tarihi topraklarımız" tabirini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında konuştu. Rus lider; Moskova'daki hava durumunun müsait olmaması nedeniyle uçakların geçit töreninde uçuşunun geçişi iptal edildiğini söyledi.

Putin'in açıklamalarından satır başları:

- "Donbass'ta topraklarımızı ele geçirmek istediklerini biliyorduk. Ukrayna'nın nükleer silah planları vardı, NATO çevremizde yayılıyordu. Bu ülkemiz için bir tehdit haline gelmişti. Bölgede askeri altyapıyı her geçen gün artırdılar. Sınırlarımıza her gün daha çok yaklaştılar. Tehlike her gün arıyordu. Verilecek tek doğru karar buydu. Egemen bir devletin alabileceği tek doğru kararı aldık.

- Batı Rusya'yı dinlemek istemedi. NATO'nun farklı planları vardı. Batı bizim topraklarımızı işgale hazırlanıyordu. Donbass ve Kırım'a girmek istiyorlardı. Hiçbir zaman vatanımızı bırakmayacağız. Vatanın korunması her daim kutsal bir görevdir.

- Kiev nükleer silah peşindeydi. Ukrayna'da yapmamız gerekeni yaptık, bağımsızlık için yaptık.

- Rusya'yı bölmek istiyorlardı ama başaramadılar.

- Rusya askerleri ve Donbass askerleri kendi toprakları için savaşıyor. Bu nedenle 2. Dünya Savaşı'nın verdiği dersleri asla unutmamalıyız.

- Bugün bizler için hayatını kaybedenleri anıyoruz. 2014'de Odessa'da ölenleri de anıyoruz, NEO-Nazi'lerin elinde can verenleri de anıyoruz. Neo Nazi'lerin saldırılarında hayatını kaybeden askerlerin ailelerine yardım edeceğiz, onların ailelerine yardım edeceğiz. Yaralı askerlerimiz kurtarmak isteyen kahraman sağlık görevlilerimize teşekkür ediyorum.

- Kızıl Meydan'da omuz omuzayız. Ülkemizin her bir yandan gelenler var. Rusya'nın düşmanlarının uluslararası terör çetelerini kullandığını gördük ancak başarılı olamadı. Bugün birçok Rus birbirini koruyor, bugün tüm dünyaya birlik olduğumuzu gösteriyor.

Nazi'lere karşı savaşan dedelerimiz bize mücadelenin ne olduğunu gösterdiler. Yaşasın silahlı kuvvetlerimiz, yaşasın Rusya."