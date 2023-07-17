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17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:48:00 - Güncelleme:17 Temmuz 2023 Pazartesi 07:48:00

Rusya lideri Putin darbeyi vurdu: Dünya devi iki şirketin Rusya'daki hisselerine el koydu

Kaynak: AA/İHA

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Rusya, dünyaca ünlü şirketler Danone ve Carlsberg'in ülkedeki varlıklarına kayyum atayarak tüm hisselerine el koydu. Kremlin'den yapılan açıklamada tüm hisselerin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği belirtildi.

Rusya, Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli firma Carlsberg'in ülkedeki hisselerine el koydu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya'da faaliyetleri bulunan uluslararası iki şirkete kayyum atadı. Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, Danone ve Carlsberg'in Rusya'daki tüm hisselerinin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği aktarıldı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.

Danone, geçen yılın ekim ayında Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekileceğini duyurmuştu. Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

BATI'NIN YAPTIRIMLARINA MİSİLLEME

Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin imzaladığı kararname ile Rusya'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine el konulmasının önünü açmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Rusya'daki kayyum kararlarının, Batılı ülkelerin Rus varlıklarına yönelik "saldırgan" tutumları nedeniyle alındığını söylemişti.

Etiketler : Rusya Danone Carlsberg Vladimir Putin
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