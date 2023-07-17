Rusya, Fransız gıda şirketi Danone ve Danimarka merkezli firma Carlsberg'in ülkedeki hisselerine el koydu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararname ile Rusya'da faaliyetleri bulunan uluslararası iki şirkete kayyum atadı. Kremlin Bilgi Servisi tarafından yapılan açıklamada, Danone ve Carlsberg'in Rusya'daki tüm hisselerinin Rusya Federal Mülk Yönetim Ajansı'na devredildiği aktarıldı.

Kararnameyle, söz konusu şirketlerin varlıkları geçici bir süre Rusya Federal Mülkiyet Yönetim Ajansı tarafından yönetilecek.

Danone, geçen yılın ekim ayında Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekileceğini duyurmuştu. Ülkede daha önce de Alman Uniper ve Finli Fortum şirketlerinin Rusya'daki varlıklarının yönetimi için kayyum atanmıştı.

BATI'NIN YAPTIRIMLARINA MİSİLLEME

Putin, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle yurt dışındaki Rus varlıklarına el konulması durumunda uygulanacak misilleme önlemlerine ilişkin imzaladığı kararname ile Rusya'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin hisselerine el konulmasının önünü açmıştı.