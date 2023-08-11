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11 Ağustos 2023 Cuma 15:57:00 - Güncelleme:11 Ağustos 2023 Cuma 15:57:00

Rusya, Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattığını duyurdu

Kaynak: AA

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Rus Kuzey Filosu, Kuzey Denizi sularında Rusya'nın egemenliğini korumaya yönelik eylemleri test etmek için Kuzey Kutbu bölgesinde tatbikat başlattığını duyurdu.

Donanmanın basın servisinden yapılan açıklamada, Amiral Aleksandr Moiseyev komutasında tatbikatların yapıldığı belirtilerek "Rusya Federasyonu'nun Kuzey Kutbu sularında egemenliğini korumak için görevlerini yerine getirirken filonun birlik ve kuvvetlerinin yönetimi konusundaki seçenekler test edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Tatbikatların bir parçası olarak, Kuzey Filosu'nun Kuzey Kutbu keşif gemisi grubunun konuşlandırılması ve Kuzey Kutbu deniz rotası iletişimini korumak için kıyı birliklerinin bir kısmının yeniden konuşlandırılması, önemli nesnelerin korunması ve savunulması konuları üzerinde çalışılacağı aktarılan açıklamada, birliklerin operasyon alanlarını izole etmek, sabotaj ve keşif gruplarını bloke etmek ve imha etmek için özel operasyonlar yürüteceği kaydedildi.

Açıklamada, "Toplamda 8 binden fazla askeri personel, 20 savaş gemisi, denizaltı ve destek gemisi, 5 uçak, Kuzey Filosu'nun birliklerinin 50 kadar askeri ve özel teçhizatları tatbikata katılıyor." bilgisi verildi.

Tatbikatın ne zamana kadar süreceği hakkında bilgi verilmedi.

Etiketler : rusya askeri tatbikat rus ordusu
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