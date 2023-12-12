Rusya, Kuzey Kore'ye delegasyon gönderdi
Kaynak: AA
Rusya'nın Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a delegasyon gönderdiği bildirildi.
Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, Primorsky bölge yöneticisi Oleg Kozhemyako'nun liderliğindeki Rus delegasyonu dün Kuzey Kore'ye ulaştı.
Pyongyang'a gelen delegasyonu, Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakan Yardımcısı Ji Kyong Su karşıladı.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü eylül ziyaretinin ardından, iki ülke ilişkilerini geliştirmeye yönelik taahhütler vermişti.
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