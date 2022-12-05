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05 Aralık 2022 Pazartesi 13:14:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 13:14:00

Rusya küresel helal ürün pazarındaki konumunu güçlendirmek istiyor

Kaynak: AA

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Rusya kalite kontrol kurumu Roskaçestvo'nun genel müdürü Maksim Protasov, "Helal gıda ürünleri, küresel ekonominin önemli bir sektörü haline geldi." dedi.

Rusya kalite kontrol kurumu Roskaçestvo'nun genel müdürü Maksim Protasov, başta gıda olmak üzere helal ürün pazarının küresel bazda önemli bir paya ulaştığını belirterek, "Rusya'da 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu durum hem iç pazarın geliştirilmesi hem de ihracat için iyi ön koşullar yaratıyor." dedi.

Protasov, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde 24-27 Kasım tarihlerinde düzenlenen 8. Dünya Helal Zirvesi ve 9. İİT Helal Expo Fuarı'na gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin AA'ya açıklamalarda bulundu.

Roskaçestvo olarak zirve ve fuarda yer aldıklarını kaydeden Protasov, burada Türk yetkililerle önemli temaslar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Protasov, helal ürün pazarının öneminin giderek arttığına işaret ederek, "Helal gıda ürünleri, küresel ekonominin önemli bir sektörü haline geldi. Küresel helal ürün pazarının ana itici gücü, yalnızca Müslüman nüfusun yılda en az yüzde 1,5 oranında artması değil, aynı zamanda tüketicilerin helal ürünleri, ilaveten test edilmiş, kapsamlı bir şekilde sertifikalandırılmış ve dolayısıyla güvenilir olarak algılamasıdır." diye konuştu.

Tüm tüketici harcamalarında helal gıda ürünlerinin yüzde 17 para sahip olduğuna işaret eden Protasov, "Uzmanların tahminlerine göre, 2025 itibarıyla bu payın en az yüzde 20'ye, 2030'da ise yüzde 25'e ulaşması bekleniyor." dedi.

Roskaçestvo Genel Müdürü Protasov, Rusya'da önemli oranda Müslüman nüfusun yaşadığına dikkati çekerek, "Rusya'da 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor. Bu durum hem iç pazarın geliştirilmesi hem de ihracat için iyi ön koşullar yaratıyor. Rus tarım ve gıda ürünlerinin potansiyeli, İslam İşbirliği Teşkilatı pazarlarında zaten yüksek oranda takdir edilmektedir." şeklinde konuştu.

Bu kapsamda, Rusya'da helal ürün ve hizmetlere yönelik "Ulusal Yeterlilik Merkezi" kurduklarını belirten Protasov, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2023 yılının başında çalışmalarına başlayacak olan merkezde standardizasyon, belgelendirme, piyasada ürün kalite takibi, üretici ve tüketicilerin eğitimi ile helal sertifikalı ürün ve hizmetlerin tanıtımı yer alacak. Faaliyetleri, Rusya'daki helal pazarının etkin ve güvenilir bir altyapısını oluşturacak ve yerli ve yabancı tüketicilerin güvenini sağlayacaktır. Merkezin hedefleri arasında ulusal sertifikaların tanınması yoluyla üreticilerin belgelendirme maliyetlerini azaltmak, ulusal gereklilikleri birleştirmek ve Rusya'nın uluslararası 'helal topluluğunda' temsil edilmesini sağlamak olacaktır."

Etiketler : rusya helal gıda
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