Rusya: Kiev'in Moskova ve Belgorod bölgesine İHA'larla saldırı girişimleri engellendi

Ukrayna'nın Moskova ve Belgorod bölgesine uçak tipi insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişimlerinin engellendiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın sabah saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Sabah saat 07.30 sularında Kiev'in Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA ile saldırı girişiminin engellendiği kaydedilen açıklamada, "İHA, hava savunma sistemlerince Belgorod bölgesinde imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava savunma sistemleriyle bir İHA'nın Moskova'ya doğru uçma girişiminin Lyubertsı kenti yakınlarında engellendiğini duyurdu.

Sobyanin, ilk belirlemelere göre can kaybı ve yıkım meydana gelmediğini, olay yerinde acil servislerin çalıştığını ifade etti.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) yapılan açıklamada ise sabah saatlerinde sivil uçuşların güvenliğini sağlamak amacıyla Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Jukovskiy havalimanlarından uçuşların geçici olarak kısıtlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu havalimanlarındaki kısıtlamaların yerel saatle 08.30 itibarıyla kaldırıldığı duyuruldu.

Ukrayna: Rusya, 2 Kalibr seyir füzesiyle saldırı düzenledi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, cephe hattında 25'ten fazla çatışma çıktığı ifade edilerek, Ukrayna Hava Kuvvetlerinin Rus askerlerinin yoğunlaştığı bölgeleri 14 kez, füze savunma sistemlerini de 4 defa bombaladığı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna füze ve topçu birliklerinin Rusya'ya ait bir topçu sistemini ve 2 radyo elektronik harp istasyonunu vurduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada da gece saatlerinde Rusya'nın 2 Kalibr seyir füzesiyle Ukrayna topraklarına saldırı düzenlediği kaydedilerek, bir füzenin imha edildiği, diğerinin ise Vinnitsa bölgesindeki özel işletmeye isabet ettiği belirtildi.

Açıklamada, füze saldırısı sonucu binaların ve özel araçların hasar gördüğü, yaralılara tıbbi yardımın sağlandığı bildirildi.