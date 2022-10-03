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03 Ekim 2022 Pazartesi 15:49:00 - Güncelleme:03 Ekim 2022 Pazartesi 15:50:00

Rusya itiraf etti: Savunma hattı yarıldı

Kaynak: Reuters

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Ukrayna askerleri, ülkenin güneyinde Rus işgalinin başlangıcından bu yana en önemli ilerlemeyi kaydederek, Rus birliklerin savunma hattını aştı. Ukrayna birlikleri böylece Kherson bölgesinde bazı yerleşim yerlerinin kontrolünü geri aldı. Rusya'nın bölgeye sorumlusu bilgiyi doğruladı.

Kherson bölgesinin büyük bölümünü işgal etmiş olan Rusya tarafından bölgeye sorumlu olarak atanan olan Vladimir Saldo, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada "Gerginlik mevcut, bu şekilde nitelendirelim, çünkü evet savunma hattı aşıldı" dedi.

Saldo, "Dinyeper nehrinin (batı) kıyısında Dudchany isimli bir yerleşim yeri mevcut... burada savunma hatları aşıldı ve Ukraynalı birlikler tarafından ele geçirilen yerler var" dedi.

Dudchany'e kadar ilerlemeleri Ukrayna birliklerinin cephe çizgisini bir gün içinde güneye doğru 40 km yardığını ve savaşın başlangıcından bu yana belki de en hızlı ilerlemeyi kaydettiğini gösteriyor.

Rus ordusu savaşın ilk haftalarında Kherson bölgesinin büyük bölümünü ele geçirdikten sonra mevzilerine kapsamlı tahkimat yapmış, Ukrayna bölgede ilerleme kaydedememişti.

Ukraynalı yetkililer, ülkenin güneyindeki taarruz hakkında sessiz kalsa da, cephedeki gelişmeleri kamuoyuna aktaran Rus blog yazarları, Ukrayna'ya ait tankların Dinyeper kıyısı boyunca ilerlediklerini ifade ettiler.

Ukrayna'nın güneyde sağladığı ilerlemede Eylül başından bu yana cephede büyük başarılar getiren doğu taarruzlarındakilere benzer taktikler kullandığı düşünülüyor.

DOĞU CEPHESİNDE HAFTA SONUNDA İLERLEME

Ukrayna ordusu, geçtiğimiz haftalarda doğu cephesinde Rusya'nın kullandığı ve hayati önem taşıyan tedarik yollarını hedef almış ve Rus birlikleri geri çekilmek zorunda bırakmışlardı.

Ukrayna ordusu, Cuma günü Rusya'nın Donetsk bölgesinin kuzeyinde kale gibi koruduğu Lyman kentini geri almış, dün de resmi olarak kentte tam kontrolü ele geçirdiğini açıklamıştı.

Lyman'ın ele geçirilmesinin, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde daha da ilerlemesine olanak sağlayacağı ve Moskova'nın Haziran ve Temmuz'da savaşta görülen en kanlı çatışmalar ile ele geçirdiği ana tedarik hatlarını tehlikeye atacağı düşünülüyor.

Etiketler : Kherson bölgesi ukrayna rusya Ukrayna ordusu Donetsk bölgesi
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