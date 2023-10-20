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20 Ekim 2023 Cuma 15:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 15:00:00

Rusya, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısını kınadı

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, İsrail'in Rum Ortodoks Kilisesi'ne saldırısını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Aleksey Zaytsev, İsrail'in Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıya ilişkin, "Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz." dedi.

Zaytsev, haftalık basın toplantısında AA muhabirinin İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıyı nasıl karşıladıklarına ilişkin sorusunu cevapladı.

Konunun soruşturulacağı gerçeğinden yola çıktıklarını belirten Zaytsev, "Sivil hedeflere hangi taraftan olursa olsun saldırı yapılmasını kategorik olarak reddediyoruz, doğal olarak kınıyoruz." ifadesini kullandı.

- "ABD, ÇEYREK ASIRDIR NÜKLEER DENEME YASAĞI ANTLAŞMASI'NI ONAYLAMIYOR"

Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın (CTBT) onayını iptal etme çalışmasıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Zaytsev, "Mesele şu ki Rusya, mevcut jeopolitik durumda bu antlaşmayla ilgili olarak ülkemizle ABD arasında gelişen yaklaşımlardaki dengesizliği kabul edilemez buluyor. Amerikalılar, neredeyse çeyrek asırdır antlaşmayı onaylamaktan kaçınıyor. Bu, sonsuza kadar devam edemez. Rusya'nın CTBT'nin onayını iptal etme beklentisi, mevcut eşitsizliği düzeltmeyi amaçlıyor." şeklinde konuştu.

- "BÖLGEDEKİ ASKERİ VARLIĞIN ARTMASI, ÇATIŞMA RİSKİNİ DE BERABERİNDE GETİRİR"

İsrail-Filistin çatışması sürerken ABD ve İngiltere'nin bölgedeki askeri varlığını arttırmasına ilişkin değerlendirmede bulunan Zaytsev, bölgedeki yabancı askerlerin çoğalmasının doğal olarak çatışmanın artması riskini de beraberinde getireceğini söyledi.

Gazze Şeridi çevresindeki çatışmaya doğrudan veya dolaylı dahil olan farklı taraflarca, silahlı çatışmanın komşu ülkelere ve hatta tüm bölgeye yayılmasıyla ilgili kışkırtıcı açıklamalar yapıldığına dikkati çeken Zaytsev, bunun durumu iyileştirmeye ve barışa ulaşmaya yönelik en kısa yol arayışına katkı sağlamayacağını vurguladı.

Orta Doğu ihtilafının Filistin-İsrail müzakerelerinin başlatılması yoluyla siyasi ve diplomatik çözümünden yana olduklarının altını çizen Zaytsev, uluslararası hukuk temelinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini ancak böyle bir çözümün şiddetin tekrarlanmasını önleyeceğini sözlerine ekledi.

İsrail'in dün akşam Gazze'deki Rum Ortodoks Kilisesi'ne düzenlediği saldırıda 16 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler : Rusya Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırısı Ortodoks Kilisesi
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