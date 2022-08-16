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16 Ağustos 2022 Salı 07:45:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2022 Salı 07:45:00

Rusya: İngiliz keşif uçağı, Rus sınırını ihlal etti

Kaynak: AA

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Rusya Savunma Bakanlığı, İngiltere'ye ait "RC-135" keşif uçağının Rus sınırını ihlal ettiğini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Barents Denizi üzerinden bir hedefin Rus savunma sistemlerince tespit edildiği bildirildi.

Bunun için Rus "Mig-31BM" savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Söz konusu hedefin İngiltere Hava Kuvvetlerine ait 'RC-135' elektronik keşif ve harp uçağı olduğu saptandı. Bu uçak, Rusya Federasyonu'nun devlet sınırını Svyatoy Nos burnu bölgesinde ihlal etti." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İngiliz uçağının Rus topraklarından çıkmaya zorlandığı belirtildi.

Etiketler : rusya ingiltere keşif uçağı
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