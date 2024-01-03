Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 248 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin, uçaklarla bakanlığa ait hastanelere ulaştırılacağı aktarıldı.

Müzakerelerin "zor" geçtiği belirtilen açıklamada, "Rus askerlerin serbest bırakılması, Birleşik Arap Emirlikleri'nin insani arabuluculuğu sayesinde mümkün oldu" ifadesine yer verildi.

224 UKRAYNALI ASKER İLE 6 SİVİL SERBEST BIRAKILDI



Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 224 Ukrayna askeri ile 6 sivilin serbest bırakıldığını bildirdi.

Serbest bırakılan bazı askerlerin Mariupol ve bu kentte bulunan Azovstal Metalürji Fabrikası'ndaki çatışmalarda yer aldığını aktaran Zelenskiy, "Rus esaretinde bulunan tüm insanlarımızın dönmeleri için elimizden geleni yapacağız" ifadesini kullandı.