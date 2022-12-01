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01 Aralık 2022 Perşembe 19:24:00 - Güncelleme:01 Aralık 2022 Perşembe 19:24:00

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi yapıldı

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Rusya ile Ukrayna arasında yeniden esir asker değişimi yapıldı. Karşılıklı olarak ellişer asker serbest bırakıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna tarafıyla müzakere sonucunda 50 Rus askerinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Askerlere gerekli tıbbi ve psikolojik desteğin sağlandığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin, bakanlığa ait uçaklarla başkent Moskova'ya ulaştırılacağı aktarıldı.

50 UKRAYNALI ASKER SERBEST BIRAKILDI

Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya ile yapılan esir değişimi sonucu 50 Ukrayna askerinin serbest bırakıldığının bilgisini verdi.

Bunların arasında Olenivka'da tutulan ve Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası, Donetks, Luhansk ile Zaporijya bölgelerindeki çatışmalarda esir düşenlerin bulunduğuna işaret eden Yermak, esir değişimi ile ilgili çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında zaman zaman esir değişimi yapılıyor. Son olarak 26 Kasım'da esir takası yapılmıştı.

Etiketler : Rusya ukrayna Olenivka
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