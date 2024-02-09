Rusya ile Ukrayna arasında BAE arabuluculuğunda yeniden esir takası yapıldı

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takası görüşmelerine ilişkin arabuluculuğun başarı gösterdiği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak 100 askeri serbest bıraktığına işaret edilen açıklamada, bunun yılbaşından bu yana iki ülke arasında gerçekleştirilen 3'ncü esir takası olduğu ifade edildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki krizinin barışçıl yollarla çözülmesi yönündeki çabaların desteklendiği vurgulandı.

BAE Dışişleri Bakanlığı, 4 Ocak'ta açıklamada Rusya ve Ukrayna arasında savaşın başlangıcından bu yana en büyük esir takaslarından birinin gerçekleştiğini duyurmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri, arabuluculuk çabaları sayesinde Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen ikinci esir takasını da 31 Ocak'ta duyurmuştu.