Rusya ile Bulgaristan arasında casusluk krizi: Karşılık vereceğiz

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, iki Rus diplomatın casuslukla faaliyetleri yürüttüğünü iddia etti.

Bakanlık Çarşamba günü, savcıların casusluğa karışabileceklerini iddia ettikleri iki Rus diplomatı sınır dışı ederek Balkan ülkesini terk etmeleri için 72 saat verildiğini duyurdu.

Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği ise bu talebi, "temelsiz" olarak nitelendirerek, diplomatların faaliyetlerinin kamu hizmeti rolleriyle uyumsuz olup olmadığına dair hiçbir kanıt sunulmadığını savundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin bugün yayımladığı bir bildiride, "Bunu yapıcı Rusya-Bulgaristan iş birliğine zarar verme amaçlı kasıtlı bir girişim olarak görüyoruz." ifadelerine yer verdi.

Çarşamba günü duyurulan olayda, Bulgar savcılığının şu iddiasına yer verilmişti:

Mahkeme öncesi soruşturma sırasında, 2016'dan günümüze kadar Rusya Federasyonu'nun iki vatandaşının Bulgar ordusunu modernize etme planları hakkında bilgi almak için istihbarat faaliyetleri yürüttüğü tespit edildi. Amaçlarının resmi ve devlet sırları da dahil olmak üzere toplanan bilgileri Moskova'daki Rus askeri istihbaratına aktarmak olduğu düşünülüyor.

Açıklamada, söz konusu Rus şahısların diplomatik statüleri nedeniyle açılan ceza davasının durdurulduğu belirtildi.

TRUMP DA BU HAFTA BENZER BİR SUÇLAMADA BULUNDU

ABD Başkanı Donald Trump da, geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada, 'Rusya'nın selefi Barack Obama döneminde hipersonik silah teknolojileri hakkında bilgi sızdırarak kendi hipersonik silahlarını yaptığı' iddiasını yineledi.

Rusya ise, Rus casusları ile ilgili askeri sızıntıları tamamen reddediyor.

(star.com.tr)