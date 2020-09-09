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09 Eylül 2020 Çarşamba 08:24:00 - Güncelleme:09 Eylül 2020 Çarşamba 08:24:00

Rusya ikili oynuyor! Hafter'e savaşçı, Atina'ya destek

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un, Şam'da Esad'la görüşmesinin ardından, Libya'daki Hafter güçlerine savaşçı gönderme kararı çıktı. Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, Lavrov'un Rum kesimine ziyareti öncesinde "Yunanistan, Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır” paylaşımında bulundu.

Moskova hattında yeni gerilime yol açacak adımlar atıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, önceki gün Suriye'ye giderek başkent Şam'da ülkenin eli kanlı lideri Beşar Esad'la bir araya gelmişti. Bu ziyaretin ardından Rusya’nın, Libya'da darbeci Hafter saflarını güçlendirmek için adım attığı ortaya çıktı. Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Kamışlı ilçesinde, iş birliği yaptığı kişiler aracılığıyla, Libya'da para karşılığında savaştırmak üzere bir kez daha paralı asker toplamaya başladı. Bu kapsamda Kamışlı'da, Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yapılan başvurularda, yaşları 20-45 arasında 1.000 kişiyle anlaşmaya varıldı. Başvuruları kabul edilenler, Rusya tarafından hızlandırılmış eğitimlerin ardından bu ay içerisinde Libya'ya gönderilecek. Kişi başı aylık 2.000 dolar karşılığında Ruslarla anlaşan paralı savaşçılar, en az beş ay boyunca Libya'da Hafter saflarında savaşacak.

ARA BULUCULUK TEKLİFİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Daha sonra Güney Kıbrıs Rum kesimine giden Lavrov, burada Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’le görüştü. Ziyaret öncesi Kıbrıs'ın en büyük gazetesi Phileleftheros'a mülakat veren Lavrov, Moskova'nın Rum yönetimi ile Türkiye arasında ara bulucu olmaya hazır olduğunu söyleyerek "Rusya ile Türkiye arasında artan ilişkiler yüzünden sizinle olan diyaloğumuz etkilenmeyecek, buna dair güvence verebilirim" dedi. Ziyaret sonrası konuşan Lavrov, Doğu Akdeniz’deki gerilim karşısında takındığı tavır konusunda Washington yönetimini "ABD’nin ülkeleri birbirine karşı kışkırtması ve ‘bizimle olmayan, karşı taraftadır’ politikası izlemesi, geri kalanları da bu yolu izlemek mecburiyetinde bırakması Moskova’yı endişelendiriyor” sözleriyle eleştirdi.

SÜRPRİZ PAYLAŞIM

Ancak Rusya'nın Atina Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Moskova’nın gerçek yüzünü ortaya koydu: Yunanistan Avrupa'daki geleneksel ortağımızdır. Yüzyıllardır süren ilişkilerimiz, Ruslar ve Yunanlılar arasındaki karşılıklı sempatiye dayanmaktadır. İş birliği her alanda ilerlemeye devam ediyor.

MARAŞ ŞİKAYETİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Rum mevkidaşı Nikos Christodoulides ile bir araya geldi. Rusya ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirten Rum bakan "Görüşmede, tatmin edici bir seviyede bulunan ilişkilerimizi daha da geliştirmeyi arzuladığımızı teyit ettik" dedi. Christodoulides, Türkiye'nin kapalı Maraş'ın açılmasıyla ilgili açıklamaları yoğunlaştırdığını da Lavrov'a aktardığını belirtti.

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