Rusya gece saatlerinde İHA saldırılarının hedefi oldu. Pskov Havalimanı'na yönelik saldırıda 4 nakliye uçağı hasar gördü. Savaşın başından bu yana gerçekleşen en kapsamlı saldırıya karşılık Rusya da Ukrayna'ya ait 4 askeri botun imha edildiğini duyurdu.

Rusya yine İHA'ların hedefindeydi. Ülkenin kuzeybatısındaki Pskov kentinde havalimanı hedef alındı. Saldırıda dört nakliye uçağı hasar gördü.

İHA'ların hava savunma araçları tarafından düşürüldüğü açıklandı. Pskov Havaalanı'na yönelik saldırının üzerine Moskova'daki Vnukovo Havalimanı ve çevresinde hava sahası kapatıldı.

RUSYA KARŞILIK VERDİ

Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'ya ait, toplam 50 kişilik çıkarma gruplarının bulunduğu 4 askeri botun imha edildiğini açıkladı.