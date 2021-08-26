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26 Ağustos 2021 Perşembe 12:22:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2021 Perşembe 12:22:00

Rusya hipersonik füze anlaşmasını imzaladı... Menzili Avrupa'yı kapsıyor

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Rusya, yirmi yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olan Tsirkon (Zirkon) hipersonik füzelerin teslimatı konusunda anlaşmayı imzaladı. Söz konusu füzelerin teslimatına 2025'te başlanacak.

Rusya Savunma Bakanlığı, Tsirkon (Zirkon) hipersonik füzelerinin teslimatı konusunda anlaşmaya vardı.

Aksam.com.tr'nin The National Interest'ten aktardığı habere göre, yirmi yıldan fazla bir süredir geliştirilmekte olan hipersonik Tsirkon füzelerinin teslimatına 2025 yılında başlanacak.

Tsirkon, deniz ve kara hedeflerini vurmak için tasarlanmış çok amaçlı bir hipersonik füze olarak bilinmektedir.

Roket tasarım bürosu NPO Mashinostroyenia tarafından geliştirilen Tsirkon ses hızının dokuz katı hızda uçabildiği ve 1000 kilometreden (620 mil) uzaktaki hedefleri vurabiliyor.

PUTIN'İN DOĞUM GÜNÜNDE TEST EDİLMİŞTİ

Tsirkon'un geçen yıldan beri testleri yapılıyordu. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum günü 8 Ekim'de hipersonik füzenin testleri yapılmıştı.

Etiketler : Zirkon) hipersonik füzeleri RUSYA PUTİN FÜZE
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