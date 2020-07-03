  • BIST
    116759
  • Dolar
    6,8595
  • Euro
    7,7066
  • Altın
    391,5520
İstanbul
22 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan açıklama yapıyor
Çin uzaya uydu gönderdi
Bakan Akar ve Genelkurmay Başkanı Libya'da
Muğla'da mahsur kalan 17 sığınmacı kurtarıldı
Muhafız Alayı darbe davasında cezalar belli oldu
Rusya halkı Putin'in başkanlığına 2036 yılına kadar 'Evet' dedi
Başakşehir yeni transferini açıkladı
Macron resmen duyurdu... Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Jastex oldu
AB: Türkiye aday ülkedir, NATO müttefikidir, ilişkilerimiz bunu yansıtmalıdır
Albayrak ailesine hakaret eden 1 kişi daha tutuklandı
CHP'li eski Urla Belediye Başkanı için 6 yıl 3 ay hapis!
İran'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 154 kişi hayatını kaybetti
Kemal Sunal ölümünün 20. yılında mezarı başında anıldı
Otomotiv pazarı yılın ilk yarısında yüzde 30 büyüdü
Ev sahibi ve kiracıların beklediği haber! Zam oranları belli oldu
Cem Yılmaz yakın arkadaşı Ozan Güven hakkında paylaşımda bulundu!
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 1 kişinin daha cesedine ulaşıldı
Bakan Pakdemirli duyurdu: Destek ödemeleri bugün hesaplara yatacak
Çetin Barajı ve HES, pazar günü açılıyor
MSB: Avaşin'de 1 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İsrail'in ilhak planına karşı tek yürek: Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız
Sağlık Bakanı Koca açıkladı... Sakarya'daki patlamada 2 kişi hayatını kaybetti 73 yaralımız var
Bakan Pekcan'dan iki yeni müjde!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 11 milyonu aştı
03 Temmuz 2020 Cuma 14:17:00 - Güncelleme:03 Temmuz 2020 Cuma 14:17:00

Rusya halkı Putin'in başkanlığına 2036 yılına kadar 'Evet' dedi

ABONE OL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanlığı yapmasına imkan sağlayan ve ülkenin siyasi sistemini değiştiren anayasa değişikliğini halkın yüzde 77,92'si onayladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, anayasa değişikliğini kapsayan referandumun kesin sonuçlarıyla ilgili protokol imzaladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova, yaptığı açıklamada, toplam 109 milyon 190 bin 337 kayıtlı seçmenin yüzde 67,97'sinin referanduma katıldığını belirtti.

Pamfilova, anayasa değişikliğine vatandaşların yüzde 77,92'sinin "evet", yüzde 21,27'sinin "hayır" dediğini aktardı.

Halk oylamasının demokratik şekilde gerçekleştiğini ifade eden Pamfilova, "Oylama sonuçları güvenilir ve meşruluğu tartışılmaz." dedi.

Vatandaşların özgürce oy kullandığının altını çizen Pamfilova, referandumun sonuçlarının yeniden gözden geçirilmesini gerektirecek bir şikayetin bulunmadığını aktardı.

Putin'in halk oylamasından önce onayladığı anayasa değişiklikleri, kesin sonuçların açıklanması sonrasında yürürlüğe giriyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günlük vaka sayısının 6 binin altına düşmediği Rusya'da, 25 Haziran ile 1 Temmuz arasında salgının gölgesinde sandık başına gidildi.

Düzenleme Putin'in yeniden başkanlık yolunu açıyor

Halkın büyük bir kısmı tarafından desteklenen anayasa düzenlemesiyle Putin'in ilki 2012'de başlayan ve 2024'te sona erecek iki dönemlik görev süresi sıfırlandı.

Buna göre, 20 yıldır iktidarda bulunan Putin, yeniden devlet başkanı adayı olabilecek.

Bu değişiklikle Putin'in 2036'ya kadar devlet başkanı olarak kalabilmesinin yolu açıldı.

Muhalefet, oylamanın yasal dayanağının bulunmadığını belirterek, söz konusu değişikliklerin 67 yaşındaki Putin'e ömür boyu başkanlık yolunun açılması için yapıldığını savunuyor.

Rusya'daki farklı milletlere yönelik tartışma yaratan değişiklikler

Anayasa değişikliği kapsamında yer alan "Devletin resmi dili, Rusya'nın kurucu unsuru Rus halkının dili olan Rusçadır." ifadesi de ülkedeki Türk ve diğer milletler arasında tartışmalara zemin oluşturdu.

Putin'in, 3 Ağustos 2018’de imzaladığı, Rusya Federasyonu'ndaki diğer milletlerin eğitim dilini Rusça olarak belirleyen yasanın, bu referandumla yapılacak değişikliklerle daha da sağlamlaştırılacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Düzenlemede Kırım'ın ilhakı "sağlamlaştırıldı"

Anayasa değişiklikleri arasında Kırım'ın ilhakını sağlamlaştıran madde de yer alıyor.

Değişiklikte yer alan "Rusya Federasyonu'nun topraklarının yabancılaştırılmasını amaçlayan eylemlere ve bu tür eylemlere çağrı yapılmasına izin verilemez." maddesiyle, Kırım'ın yasa dışı ilhakı yönündeki eleştirilerin ortadan kaldırılmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Düzenlemeyle Rusya'nın federal bölgelerinin konumunda, Bakanlar Kurulu üyelerinin ve farklı seviyelerde devlet yetkililerinin statüsünde, parlamentonun yetkilerinde bazı değişiklikler olacak.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER