Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca "Rusya, Sovyet döneminden elinde kalmış mühimmat stoklarını Ukrayna'da eritiyor" denildi.
Rusya hakkında korkunç iddia! "Çocukların oyuncak sanıp sakatlandığı mayınları kullanıyor"
Kaynak: aksam.com.tr
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki savunma hatları boyunca anti-personel mayınları konuşlandırma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Kramatorsk'ta, Rusya'nın büyük olasılıkla PFM-1 ve PFM-1S dağılabilir anti-personel mayınlarını döşediğini söyledi.
Bakanlık, bu mayınlar Sovyet-Afgan savaşında çok sayıda çocuğun oyuncak sanarak eline alması sonucu ölmesi ya da yaralanması ile sonuçlanan son derece tartışmalı silahlar olduklarını belirtti.
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