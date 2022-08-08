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08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:09:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:09:00

Rusya hakkında korkunç iddia! "Çocukların oyuncak sanıp sakatlandığı mayınları kullanıyor"

Kaynak: aksam.com.tr

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Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki savunma hatları boyunca anti-personel mayınları konuşlandırma olasılığının yüksek olduğunu söyledi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Kramatorsk'ta, Rusya'nın büyük olasılıkla PFM-1 ve PFM-1S dağılabilir anti-personel mayınlarını döşediğini söyledi.

Bakanlık, bu mayınlar Sovyet-Afgan savaşında çok sayıda çocuğun oyuncak sanarak eline alması sonucu ölmesi ya da yaralanması ile sonuçlanan son derece tartışmalı silahlar olduklarını belirtti.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ayrıca "Rusya, Sovyet döneminden elinde kalmış mühimmat stoklarını Ukrayna'da eritiyor" denildi.

Etiketler : Donetsk ve Kramatorsk RUSYA UKRAYNA BOMBA
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