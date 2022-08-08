Rusya hakkında korkunç iddia!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Donetsk ve Kramatorsk'ta, Rusya'nın büyük olasılıkla PFM-1 ve PFM-1S dağılabilir anti-personel mayınlarını döşediğini söyledi.

Bakanlık, bu mayınlar Sovyet-Afgan savaşında çok sayıda çocuğun oyuncak sanarak eline alması sonucu ölmesi ya da yaralanması ile sonuçlanan son derece tartışmalı silahlar olduklarını belirtti.