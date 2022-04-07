Rusya Güvenlik Konseyi toplandı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkanlığındaki güvenlik konseyi toplantısında katılımcıların Ukrayna'da devam eden "özel askeri operasyonun" seyrini müzakere ettiğini söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasındaki müzakerelerin de ele alındığını kaydeden Peskov, "Toplantıda Buça örneğinde olduğu gibi, Ukrayna tarafının enformasyon ve diğer sabotajlarına aktif bir şekilde karşı koyma ihtiyacı da vurgulandı" ifadesini kullandı.