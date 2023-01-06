Rusya Tsirkon füzeleriyle tehdit etti

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, "Tsirkon" hipersonik füzeleri taşıyan "Amiral Gorşkov" adlı fırkateynin, ABD'deki Potomac Nehri yakınlarına konuşlanabileceğini bildirdi.

Medvedev, Telegram üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'daki savaş için on milyarlarca dolar harcadığını, devasa silah yardımları yaptığını ve başkaları üzerinden "binlerce insanı öldürdüğünü" savundu.

ABD yönetiminin, Nazi Almanyası'nın propagadasından sorumlu bakanı Joseph Goebbels'in "gerçek varisleri" olduğunu kaydeden Medvedev, "Yeni yıl için asıl hediye (Amiral Gorşkov fırkateyni) dün Tsirkon füzeleriyle NATO sahillerine gitti." ifadesini kullandı.

Tsirkon füzelerinin 1000 kilometre menzile sahip olduğuna dikkati çeken Medvedev, şunları kaydetti:

"Potomac Nehri'ne yakın, sahilden 100 mil uzağa da konuşlansın, sevinebilirsiniz! Bu Rusya'ya ve müttefiklerine tehdit yaratanların akıllarını başlarına getirecektir"

Rus donanmasına ait "Amiral Gorşkov" isimli fırkateyn, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı törenle muharebe görevine başlamıştı.