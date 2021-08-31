Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Gazeta.ru'ya açıklamasında, "Rusya çok fazla savaştan geçti, büyük kayıplar verdi. Bu yüzden elbette her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Gelecekte savaşların uzayda başlayabileceğini söyleyen Rogozin, "Analiz uzmanlarının verilerine göre, çatışma düşmanın uzay araç grubunun yok edilmesiyle başlayabilir. Bu bir savaş nedeni. Her uzay aracında, insan kaynaklı etkiyi tanımlayabilen sistemler var" dedi. (Sputnik)