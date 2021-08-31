Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Rogozin: Her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız
Rusya Federal Uzay Ajansı Başkanı Rogozin, Rusya'nın uzay dahil her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı.
Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Başkanı Dmitriy Rogozin, Gazeta.ru'ya açıklamasında, "Rusya çok fazla savaştan geçti, büyük kayıplar verdi. Bu yüzden elbette her türlü saldırıyı püskürtmeye hazırız" ifadesini kullandı.
Gelecekte savaşların uzayda başlayabileceğini söyleyen Rogozin, "Analiz uzmanlarının verilerine göre, çatışma düşmanın uzay araç grubunun yok edilmesiyle başlayabilir. Bu bir savaş nedeni. Her uzay aracında, insan kaynaklı etkiyi tanımlayabilen sistemler var" dedi. (Sputnik)