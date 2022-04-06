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06 Nisan 2022 Çarşamba 10:14:00 - Güncelleme:06 Nisan 2022 Çarşamba 10:14:00

Rusya duyurdu: Ukrayna tarafı ilk kez kabul etti

Kaynak: Ajanslar

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Rusya-Ukrayna savaşı 42. gününe girdi. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 'Geçtiğimiz 29 Mart'ta, İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde Ukrayna tarafı Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine dair yazılı bir öneri sundu. Ukrayna tarafı ilk kez blok dışı statü (NATO'ya katılmama), nükleer dışı anlaşmayı kağıt üzerinde kabul etti.' dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 42. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

LAVROV: UKRAYNA TARAFI İLK KEZ KABUL ETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça kentinde işkence edilerek öldürülen sivillere dair görüntülerin Ukrayna ordusu ve istihbaratı tarafından provokasyon için çekildiğini iddia ederek, "Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı 'savaş suçları' iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır" dedi.

BMGK, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivil katliamlar gerçekleştirdiği gerekçesiyle yapılan toplantı sonrası Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulundu.

Rusya ordusu tarafından Bucha kentinde böyle bir katliam yapılmadığını savunan Lavrov, "Son günlerde Batı'nın ve Ukrayna'nın propaganda malzemesi olarak Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Buça kentinde askeri ve güvenlik servisleri tarafından çekilen bir video ile histeri şişirilmeye çalışılıyor. Özel bir askeri operasyon yürüten Rusya Silahlı Kuvvetleri bazı 'savaş suçları' iddialarının açık bir şekilde uydurma ve yanlış olduğunu birçok kez kanıtlanmıştır. Rusya Savunma Bakanlığı'nın brifinglerde sunduğu kanıtlar BM Daimi Temsilcisi tarafından basın toplantısı ile ayrıntılı bir şekilde aktarılmıştır" dedi.

"MÜZAKERELERİ BOZMAK İÇİN KULLANILIYOR"

Ukrayna ve Rus heyetleri arasında İstanbul'daki müzakereler sırasında varılan uzlaşmanın bozulmasına dönük bir amacın olduğunu ima eden Lavrov, "Kesinliği imkansız olan bu provokasyonun amacı nedir? Bunun devam eden müzakereleri bozma amaçlı olduğu düşüncesindeyiz. Geçtiğimiz 29 Mart'ta, İstanbul'da gerçekleşen müzakerelerde Ukrayna tarafı Ukrayna'nın statüsü ve güvenlik garantilerine dair yazılı bir öneri sundu. Ukrayna tarafı ilk kez blok dışı statü (NATO'ya katılmama), nükleer dışı anlaşmayı kağıt üzerinde kabul etti. Ayrıca Rusya da dahil olmak üzere muhtemel anlaşmanın tüm garantörlerinin rızası dışında, yabancı devletlerin silahlarını topraklarında konuşlandırmamayı ve topraklarında yabancı askeri personelin katılımıyla tatbikat yapmayı reddetmeye hazır olduğunu ilan etti" dedi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

09:44 Ukrayna'da Rus ordusunun saldırılarında 167 çocuğun hayatını kaybettiği, 279 çocuğun yaralandığı bildirildi.

07:10 Japon hükûmeti, Ukrayna'nın enkaz, mayın ve patlamamış mühimmat temizliğine yardım etmeyi hedefliyor.

04:07 Rusya ve Ukrayna orduları arasında çatışmaların devam ettiği Harkiv kentindeki hayvanat bahçesinden hayvanların tahliyesine başlandığı belirtildi.

03:35 Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, çatışmaların yaşandığı bölgelerden gün içinde 3 bin 800'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

02:23 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların Buça kentindeki savaş suçları ile orantılı olması gerektiğini söyledi.

00:50 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlamasından bu yana tehlikeli bölgelerden 620 binden fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

00:07 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da komuta merkezi ile yakıt deposunun yüksek hassasiyetli füzelerle vurulduğunu bildirdi.

00:00 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Kiev yakınlarındaki Buça kentinde sivillere ait cesetlerin bulunmasının ardından Avrupa ile eş zamanlı olarak Rusya'ya yönelik yeni ekonomik yaptırımları açıklayacaklarını duyurdu.

23:55 Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle geçici bir süre için faaliyetlerini sürdürdüğü Ukrayna'nın Çernivtsi kentinden yeniden başkent Kiev'e taşındı.

23:50 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'nın Buça şehrinde sivillerin katledildiğine yönelik görüntülerin "uydurulmuş" olduğunu belirterek, bunun Rusya ile Ukrayna heyetleri arasında devam eden müzakerelerin bozulması için yapıldığını söyledi.

23:40 Ukraynalı askerlerin yeniden kontrolü sağladığı Borodyanka, yıkılmış binalar ve yanmış zırhlı araçlarla, "harabe şehre" döndü.

Etiketler : Rusya Devlet Başkanı Putin ukrayna savaş zelenski
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