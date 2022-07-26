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26 Temmuz 2022 Salı 17:00:00 - Güncelleme:26 Temmuz 2022 Salı 17:00:00

Rusya duyurdu: Ortak tahıl merkezi İstanbul'da faaliyete başladı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında, İstanbul'daki Ortak Tahıl Koordinasyon Merkezi açıldı, faaliyete başladı" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında imzalanan "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" hükümlerine uygun olarak Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin çalışmalarına başladığı bildirildi.

Tuğamiral Eduard Luyik başkanlığında bir uzman heyetin bugün İstanbul'da olacağı ve dörtlü formatta çalışmaya başlayacağı kaydedilen açıklamada, "Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki Rus uzmanların ana görevi, girişimin pratik uygulama aşamasına girmesi için gerekli tüm sorunları hızlı bir şekilde çözmek olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Rus heyetinin faaliyetlerinin Rusya Savunma Bakanlığının özel kontrolü altında olduğuna dikkat çekildi.

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı Rus heyet UKRAYNA BM heyetleri
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