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08 Mayıs 2022 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:08 Mayıs 2022 Pazar 10:55:00

Rusya duyurdu: İskender füzesiyle yok ettik

Kaynak: AA

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 74. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, İskender füze sistemi ile Harkiv'deki Krasnograd ve Karlovka tren garları civarında ABD ve Batı ülkelerinden gelen silah ve askeri teknik araçların yok edildiğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş 74. gününe girdi. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Denizden ve havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli silahlarla Artsiz, Odessa ve Voznesensk bölgelerindeki askeri havaalanlarında bulunan Ukrayna hava kuvvetlerine ait, insansız hava araçları dahil havacılık teçhizatı ve havacılık silahlarının imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "İskender taktik füze sistemi ile Harkiv bölgesinde Krasnograd ve Karlovka tren istasyonları civarında ABD ve Batı ülkelerinden teslim edilen büyük miktarda silah ve askeri teknik araç ile Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 58. Motorize Piyade Tugayı personeli vurularak yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin Yılan Adası civarında havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait Su-24 bombardıman uçağı, Su-27 avcı uçağı, içinde asker bulunan Mi-8 model 3 helikopter ve 3 insansız hava aracını vurduğunu aktaran Konaşenkov, Ukrayna hücumbotu "Stanislav"ın da yok edildiğini vurguladı.

Konaşenkov, Ukrayna'ya ait bugüne kadar 154 uçak, 115 helikopter, 764 insansız hava aracı, 296 hava savunma füze sistemi, 2 bin 902 tank ve zırhlı araç, 333 çok namlulu roketatar, 1378 obüs ve havan topu, 2 bin 728 özel askeri aracın imha edildiğini belirtti.

- "5 MAYIS'TAN BU YANA AZOVSTAL'DAN 51 SİVİL TAHLİYE OLDU"

Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev ise yaptığı açıklamada, Rusya'nın önlemleri, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Örgütünün aktif katılımıyla yapılan insani operasyonda Mariupol'deki Azovstal Metalürji Fabrikası'ndan 5 Mayıs'tan bu yana 18 erkek, 22 kadın ve 11 çocuktan oluşan 51 sivilin tahliye edildiğini ve tahliyenin tamamlandığını bildirdi.

Ukrayna'da 8 Mayıs'ta 2. Dünya Savaşı'nda ölenleri anma günü için yapılacak kutlamalarda Kiev yönetiminin Rus ordusunu suçlamak için ülkenin batı bölgelerinde sivillerin ölümüne neden olacak provokasyon planladığını iddia eden Mizintsev, "Bu amaçla, Kramatorsk Tren Garı'nda olduğu gibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Lviv ve Volın bölgelerinde insanların toplandığı kalabalık yerlere Toçka-U füzesiyle saldıracak." ifadelerini kullandı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

02:08 Ukrayna Sağlık Bakanı Viktor Lyaşko, ülkesindeki savaş esnasında 10 sağlık uzmanının hayatını kaybettiğini belirtti.

23:26 Rus ordusu, Ukrayna'nın Luhansk kentinde tahliye edilmeyi bekleyen 90 kişinin saklandığı okulu vurdu

22:29 Ukrayna'nın Harkov şehrinde Rus ordusu ile çıkan çatışmalarda gazeteci ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Teğmeni Maksim Medinsky hayatını kaybetti.

22:09 Ukrayna Savunma Bakanlığı: 24 saat içinde 107 Rus askeri öldürüldü

Etiketler : Vladimir Putin RUSYA UKRAYNA
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