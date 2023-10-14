VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Fransa'da ordu sokağa indi
Gazzeli siviller için Türkiye'den gıda kolileri ve tıbbi malzeme bölgeye sevk edildi
12 il için "sarı" uyarı: Sağanak ve toz taşınımına dikkat
Altın mart ayından bu yana en yüksek haftalık kazancına ulaştı
Bakan Bolat: Bütün şirketleri indirim yapmaya davet ediyoruz
Suriye'nin kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
14 Ekim 2023 Cumartesi 15:45:00 - Güncelleme:14 Ekim 2023 Cumartesi 15:45:00

Rusya: Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak

Kaynak: İHA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirerek, “Dünyanın geri kalanı ABD'nin pisliğini temizlemek zorunda kalacak” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail-Filistin çatışmasında ABD'nin Orta Doğu politikasını eleştirdi.

Sözcü Zaharova, "Beyaz Saray, ABD'nin 'çatışmaya katılmak için' askeri güçleri İsrail'e göndermek için niyetleri veya planları olmadığını söyledi. Deyim yerindeyse yapabileceklerini zaten yaptılar ve şimdi her zaman olduğu gibi herkes bu pisliği temizleyecek." dedi.

2008 yılında ABD'deki emlak krizinden örnek veren Zaharova, "ABD emlak piyasasının çöküşünden kaynaklanan 2008 mali krizini hatırlayın. Dünya ekonomisi bu patlamanın üzerinden bir ay geçmeden çöktü. Dünyayı kurtarmak G20'ye kalmıştı." ifadelerini kullandı.

Etiketler : rusya abd orta doğu
Galata güzeli Bengü

Galata güzeli Bengü
Yayınlanmadan adı değişti

Yayınlanmadan adı değişti
Fake hesabım yok

Fake hesabım yok
Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!

Burcu Kara: Biz de insanız robot değiliz ki!
Dinlenme zamanı

Dinlenme zamanı
Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz

Büşra Pekin'in son hali... Artık tanıyamıyoruz
Çekimler tamamlandı

Çekimler tamamlandı
Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış

Beyoğlu Sineması'na Sultan'lı açılış
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX