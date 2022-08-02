VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı
Binanın bahçesine minibüs devrildi: 8 yaralı
İspanyol Ulusal Araştırma Konseyine siber saldırı
G7, Rusya'nın petrol karını kısıtlamak için tüm seçenekleri değerlendiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı: Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip
Pelosi'nin Tayvan ziyareti küresel piyasalarda risk algısını artırdı
Başkan Erdoğan'dan KPSS talimatı: İddialar incelenecek
Bakan Özer: Bu eğitim sistemi ne çektiyse yanlış eğitim politikalarından çekti
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kamboçya'da
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 64 sığınmacı kurtarıldı
Gıda komitesi toplandı
Sağlıkçıların özlük hakları yeniden düzenlenecek
Pelosi, Çin'in tehditlerine rağmen Tayvan'a ulaştı
Yunan gazetesinden İletişim Başkanı Altun'a övgü
2 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Ankara'da üç ilçeye 'bulanık su' uyarısı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan 'Akkuyu' açıklaması
Tahıl gemisi Türk kara sularına girdi
ABD'de iki eyalette daha maymun çiçeği nedeniyle acil durum ilanı
Gana'da bir bebek Marburg hummasından hayatını kaybetti
ÖSYM'den 2022-KPSS açıklaması: İddialar asılsız
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Pakistan'a taziye mesajı
Samsun'daki TEKNOFEST'e yoğun bir katılım bekleniyor
ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin uçağı, Tayvan'a indi
02 Ağustos 2022 Salı 22:39:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 22:40:00

Rusya Dışişleri Bakanlığı: Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti nedeniyle başlayan ABD-Çin arasındaki gerilime dair Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip" denildi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti nedeniyle ABD-Çin arasında başlayan gerilime dair Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti provokasyon olarak nitelendirilerek, "2 Ağustos'ta ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Tayvan'ı ziyaret etti. Ziyaretini, ABD'nin, Çin Halk Cumhuriyeti'ni kapsamlı bir şekilde kuşatma yönündeki agresif çizgisinin ruhunda açık bir provokasyon olarak görüyoruz. Tayvan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin tamamen Çin'in iç meselesi olduğuna inanıyoruz. Çin tarafı, Tayvan konusunda egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir" denildi.

"TAYVAN'IN ÇİN'İN AYRILMAZ BİR PARÇASI OLDUĞU GERÇEĞİYLE HAREKET EDİYORUZ"

Çin'i temsil eden hükümetin Pekin'de bulunduğunun altı çizilen açıklamada, "Rusya'nın ilkeli duruşu değişmiyor. Biz sadece bir Çin olduğu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümet olduğu ve Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğiyle hareket ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"RUS TARAFI 'TEK ÇİN' İLKESİNE BAĞLILIĞINI BİR KEZ DAHA TEYİT ETTİ"

Rusya ve Çin liderlerinin geçtiğimiz 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği zirvede ilan edilen ortak mutabakata göre Rusya'nın Çin'in toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir kararı ilan ettiği de hatırlatılan açıklamada, "Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin, Uluslararası İlişkilerin Yeni Bir Çağa Girmesi ve Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Konulu Pekin Ortak Bildirisi'nde, Rus tarafı 'Tek Çin' ilkesine bağlılığını bir kez daha teyit etti ve adanın herhangi bir biçimde bağımsızlığına karşı çıktı. Washington'u, bölgesel istikrarı ve uluslararası güvenliği baltalayan eylemlerden kaçınmaya ve artık Amerikan hegemonyasına yer olmayan yeni jeopolitik gerçekliği tanımaya çağırıyoruz" dedi

Etiketler : rusya çin tayvan
Aşk bitti dostluk baki

Aşk bitti dostluk baki
Ev alışverişi

Ev alışverişi
Fiyatlara isyan!

Fiyatlara isyan!
Saf Kalpli Tuğçe!

Saf Kalpli Tuğçe!
Ayrılığa dayanamadılar

Ayrılığa dayanamadılar
Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!

Neşet Ertaş'ın bayrağı Zara'da!
Dadı isyanı!

Dadı isyanı!
Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın

Makyaj malzemelerinizi asla paylaşmayın
Roma enerjisi

Roma enerjisi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX