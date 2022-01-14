VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan, İngiltere Başbakanı ile görüştü
19 ile kar ve çığ uyarısı
Yas gününde parti verdi, saraydan özür diledi
Yeni keşfedilen uzay sinyalleri heyecan yarattı
ABD'de Kovid-19: Can kaybı 846 bin 488'e çıktı
Lavrov "İkna etmesi için Türkiye'ye başvurduk" deyip açıkladı
SSK ve Bağ-Kur aylık ödeme günlerine düzenleme
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Savunma sanayimizin hiçbir alanında yurt dışına bağımlı kalamayız
Arnavutluk'ta Türkiye'nin inşa ettiği hastane, sağlık ve güven veriyor
Küçük Asiye'nin saldırıya uğradığı Gaziantep'te barınaklar pitbullarla doldu
Dikkat çeken Türkiye detayı
"Bir ilke imza atıyoruz"
Miçotakis'ten şaşırtan açıklama!
İtiraf ettiler: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi açıklama!
Anıtkabir Komutanı görevinden alındı
Ödülünü Başkan Erdoğan'ın elinden aldı, amacı mesleğini geleceğe taşımak
Tesadüf 2 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkardı
Türkiye Amerika kıtasında harekete geçti!
Patriot İngiliz Tornado'sunu nasıl vurdu?
YSK üyelerini tehdit eden Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a soruşturma!
İşte ABD'nin kararının perde arkası
Türkiye'de bir ilk oldu! 'Ufuk' envantere giriyor
Skandalda yeni detaylar!
14 Ocak 2022 Cuma 18:00:00 - Güncelleme:14 Ocak 2022 Cuma 18:00:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gürcistan'ı ikna etmesi için Türkiye'ye başvurduk

Kaynak: AA

ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Rusya'nın girişimlerinin, Güney Kafkasya'daki durumun iyileşmesine ve buradaki mevcut siyasi sorunların çözülmesine yardımcı olduğunu belirtti. Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 iş birliği platformuna Gürcistan'ın katılmadığına dikkat çeken Lavrov, söz konusu platformun faydalı olduğu konusunda Gürcistan'ı ikna etmek için diğer ülkelere göre daha az imkanlara sahip olduklarını, bunun için de Türkiye ve Azerbaycan'a başvurduklarını dile getirdi.

Lavrov, 2021'i değerlendiren ve gündemdeki konulara ilişkin basın toplantısında, AA muhabirinin, "Türkiye ve Rusya'nın Güney Kafkasya'da istikrarı sağlama çabası çerçevesinde 3+3 iş birliği platformu ve Moskova'da Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi için her iki ülkenin özel temsilcilerinin yaptığı toplantı" hakkındaki sorusunu cevapladı.

Güney Kafkasya'da istikrarı sağlama yönündeki girişimleri desteklediklerini ve bu süreçte aktif şekilde yer aldıklarını dile getiren Lavrov, "Bu girişimler, Güney Kafkasya'daki durumun iyileşmesine ve mevcut siyasi sorunların, Güney Kafkasya'daki üç ülke ve onların üç büyük komşusu Rusya, Türkiye ve İran arasında ekonomik ve diğer iş birliğinin geliştirilmesi yoluyla, daha aktif ve yararlı şekilde çözülmesi için koşulların oluşturulmasına yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kafkasya ile ilgili 3+3 iş birliği platformunu oluşturmayı önerdiğini anımsatan Lavrov, bu formatta ilk toplantının Aralık 2021'de Moskova'da yapıldığını hatırlattı.

Gürcistan'ın bu platforma katılmadığına dikkati çeken Lavrov, şunları kaydetti:

"Bu inisiyatifi aktif şekilde destekledik ve bunun birleştirici potansiyelini hemen gördük. Bu inisiyatifin istişare edilmeye ve Moskova'da görüşmenin hazırlanmaya başladığı ilk günden beri Gürcü komşularımızın da bu sürece katılmasından yana idik. İstişare için ne kadar imkan varsa, o kadar mevcut sorunların çözümü için iyidir. Bundan yola çıktık."

Gürcistan ile diplomatik ilişkilerinin olmadığını ve Güney Kafkasya konusunda Cenevre istişareleri ve resmi olmayan ikili kanallar üzerinden görüştüklerini belirten Lavrov, söz konusu platformun faydalı olduğu konusunda Gürcistan'ı ikna etmek için diğer ülkelere göre daha az imkanlara sahip olduklarını söyledi.

Bunun için Türkiye ve Azerbaycan'a başvurduklarını dile getiren Lavrov, "3+3 formatında başlatılan süreçler daha önemlidir. Çünkü bu formatta, tüm bölgenin gelişmesi ile ilgili imkanlar istişare ediliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın Karabağ Savaşı sonrasında anlaşmalar yaptığını anımsatan Lavrov, "Bu format, Rusya, Türkiye, İran ve elbette Gürcistan'ı ilgilendiren imkanların yolunu açıyor. Bu formata ön koşulsuz katılmak Gürcistan'ın çıkarınadır." ifadelerini kullandı.

- Türkiye ve Ermenistan arasındaki toplantının başarılı olacağını umuyoruz"

Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleştirme yönünde girişimlerine de değinen Lavrov, her iki ülkenin de bu konuda özel temsilci atadıklarını hatırlattı.

Lavrov, "Bu konuda ilk toplantının Moskova'da gerçekleşmesine seviniyoruz. Buradaki rolümüz, doğrudan diyaloğun kurulmasına yardımcı olmaktır. Bunun başarılı olacağını umuyorum." ifadelerini kullandı.

Etiketler : LAVROV RUSYA ERMENİSTAN GÜRCİSTAN TÜRKİYE
Aşk belgendi

Aşk belgendi
Kendimi oynuyorum

Kendimi oynuyorum
Eşimin oyunculuğuna hayranım

Eşimin oyunculuğuna hayranım
Survivor'daki herkes bacım!

Survivor'daki herkes bacım!
Benim ailem kırmızı çizgimdir

Benim ailem kırmızı çizgimdir
Sessiz Serdar

Sessiz Serdar
Aleyna - Uzi aşkı belgelendi

Aleyna - Uzi aşkı belgelendi
Kazak piştisi

Kazak piştisi
Çelebi'nin eşi büyüledi

Çelebi'nin eşi büyüledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER