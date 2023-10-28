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28 Ekim 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:28 Ekim 2023 Cumartesi 14:15:00

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Gazze yok edilirse, bu onlarca yıl sürecek felaket yaratır

Kaynak: AA

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Gazze'yi ve sivil nüfusunu yok etmeden Hamas'ı yok etmenin mümkün olmadığını belirterek, "Eğer Gazze yok edilirse, 2 milyon sakini sürülürse, bu yüzyıllarca olmasa da onlarca yıl sürecek bir felaket yaratacaktır." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belta haber ajansına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İsrail'e yönelik saldırının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Lavrov, "İsrail de uluslararası hukuka tam olarak bağlı olmayan bir şekilde tepkisinin acımasız olacağını ve Hamas'ı yok edeceğini kamuoyuna duyurdu. Gazze'yi ve sivil nüfusunu yok etmeden Hamas'ı yok etmek mümkün değil." diye konuştu.

Bölgede çatışmanın durması ve Gazze halkına insani yardımların yapılması gerektiğini kaydeden Lavrov, "Eğer Gazze yok edilirse, 2 milyon sakini sürülürse, bu yüzyıllarca olmasa da onlarca yıl sürecek bir felaket yaratacaktır." ifadesini kullandı.

GAZZE'DE SON DURUM

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 310'u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısının 3 bin 38'i çocuk, 1726'sı kadın ve 414'ü yaşlı olmak üzere 7 bin 326'ya çıktığını, 18 bin 967 kişinin de yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 110 Filistinlinin öldüğü, 1900'den fazla kişinin de yaralandığı belirtildi.

Çatışma bölgelerinde, çoğu İsrail bombardımanında 25 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 46 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : rusya filistin gazze israil
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