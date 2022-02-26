Rusya devlet televizyonları, Avrupa Yayın Birliği'nden çekildi

Perviy, VGTRK televizyon kanalları grubu ve Ostankino Radyo Evi'nden yapılan ortak açıklamada, "Rusya'nın Eurovision Şarkı Yarışması-2022'den çıkarılmasına cevap olarak EBU'dan çekildiğimizi duyuruyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, siyasi olmayan statüsünü her zaman vurgulayan bir müzik forumunun söz konusu karar ile Rus tarafını "siyasi olarak kurban ettiği" kaydedildi.

EBU dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle Eurovision Şarkı Yarışması'na bu yıl katılımının yasaklandığını duyurmuştu.

Açıklamada, "Rusya'nın bu yılki yarışmaya dahil edilmesi, yarışmanın itibarını zedeleyebilir." ifadesi kullanılmıştı.