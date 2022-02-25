Putin'den Vladimir Zelenskiy'nin müzakere çağrısına yanıt!

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25 Şubat 2022 Cuma 17:00:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 17:00:00

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduğunu açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Putin'e seslenen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım.' dedi. Zelenskiy'nin çağrısına cevap veren Putin ise, Ukrayna ile üst düzey müzakerelere hazır olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'daki harekatının ikinci gününde taraflardan karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bugün yaptığı açıklamada Rusya ile görüşebileceklerini belirtirken "Rusya'yla konuşmaktan korkmuyoruz, ülkemiz için güvenlik garantileri hakkında, hiçbir şey hakkında konuşmaktan korkmuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamadan saatler sonra Kremlin'den gelen yanıtta "Görüşme talebini not ettik" denildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Moskova'nın Zelenskiy'in teklifini inceleyeceğini, Kiev'den beklentilerinin olduğunu da sözlerine ekledi.

Zelenskiy de bu açıklamanın ardından Rus lider Putin için "Müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum" ifadesini kullanarak diplomasi çağrısını yineledi.

PUTİN'DEN CEVAP

Çin Merkez Televizyonu (CCTV) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Ukrayna'daki askeri saldırılarla ilgili bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi.

Cinping, görüşmede Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin müzakereler yoluyla çözülmesini desteklediğini belirtti.

Çin yayın kuruluşuna göre Putin, Kiev ile üst düzey müzakerelere hazır olduğunu söyledi.

Etiketler : Vladimir Zelenskiy putin rusya
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